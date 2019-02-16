Ömer Ay,Seçim Bürosu Açılışını Gerçekleştirdi

İYİ Parti Akçakale Belediye Başkan Adayı Ömer ay kendisini ziyaret eden Akçakale lira seslendi Ömer ayı Akçakale de ciddi bir kütlesi bulunuyor. daha önce de esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığı yapan Ömer ayın seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmadan Akçakale’de bir sürpriz yapacağım.dedi.Yoğun kalabalığın ilgi gösterdiği seçim bürosu açılışında vatandaşlar Türk Bayrağı ve parti bayraklarıyla Ömer Ay lehine sloganlar atarak destek verdiler.İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı ise, Ömer Ay'ı Akçakalelilere teslim ettiğini ve gururla onu başkanlığa taşıyacaklarını ifade eden sözler sarf etti.Yapılan konuşmaların ardından kurban adak edildi ve seçim bürosu açılışı gerçekleşti.