Urfa'da Katı Atık Tesisi Açıldı

Hibe İle Yapılan Tesis, 4 Ayda Tamamlandı

-Katı Atık Tesisleri inşa eden Büyükşehir Belediyesinde adres bu kez Bozova oldu.-Yapımı 4 ay sürdü4 ayda yapımı tamamlanan tesis Bozova'nın 30 yıllık çöp depolama sorununu ortadan kaldıracak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale, Suruç, Birecik, Ceylanpınar, Siverek ve Viranşehir'in ardından Bozova'da da yapımını tamamladığı katı atık aktarma istasyonunu hizmete sundu. İlçede şu ana kadar yaşanan vahşi depolama tekniği ile çöp yakma uygulamasını ortadan kaldıran tesisin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bozova Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkanı Zekeriya Göker, Büyükşehir yönetim kadrosu, Meclis üyeleri, AK Parti Bozova Belediye Başkan Adayı Suphi Aksoy, Proje ortağı kuruluşlar UNDP ve İl Bank Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.İlçenin önümüzdeki 30 yıl süresince çöp depolama sorununa çözüm bulacak tesis, Ekim 2018'de temel atımının ardından düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Törende katılımcıları selamlayan Çiftçi, Bozovalıların hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek insan odaklı çalışmalara her zaman ağırlık verdiklerini söyledi. Katı atık tesisleri sayesinde toprak, hava ve su kirliliğinin önüne geçtiklerini de sözlerine ekleyen Çiftçi, "Tüm emeklerinden dolayı Büyükşehir kadrolarına ve proje ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi sırada Hilvan var. Hilvan'ı da tamamlayarak tüm ilçelerimizi katı atık aktarma istasyonları ile sağlıklı bir gelecekte inşa ediyoruz. Bozova'mızdaki tesisimizden alınacak katı atıklar buradan şehir merkezine nakledilecek ve elektrik enerjisine dönüştürülecek" dedi. Çiftçi'nin ardından bir konuşma yapan Bozova Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkanı Zekeriya Göker de Büyükşehir'in hizmet konusunda her zaman yanlarında yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.