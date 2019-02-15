​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri art arda verdi

“İyi ki yalan söylüyorlar, biz de yargıya taşıyoruz”

“Tower Plaza'yı indiriyoruz”

Bursa'da imar barışına 87 bin 936 müracat

İhtiyaç sahiplerine 3 katrilyon yardım

Biz çiftçimizi yalnız bırakmadık

TEKNOSAB'I kuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'ya son 16 yılda 50 katrilyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, ulaşımda yeni ve devam eden projelere destek sözü verdi. Erdoğan, yükselen sebze fiyatları karşısında Bursa'da 3 tanzim satış noktası kurulduğunu, bunun kısa zamanda 10 noktaya ulaşacağını müjdeledi. Yatay mimariden söz eden Erdoğan eski stat yanındaki Tower Plaza'da yıkımın da başladığını kaydetti.Gökdere Meydanı'nda soğuğa rağmen coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, Bursa'dan övgüyle söz etti.Erdoğan, Bursa'da 3 yerde tanzim satış noktasının faaliyete geçtiğini yakında bu rakamın 10'a çıkacağı müjdesini vererek, “Çıkmış birileri ne diyor. Profesör falan, bu “serbest piyasaya ters”diyor. “O serbest piyasa” dediğin haftalık 10 günlük 15 günlük ürünlerle alakalı değil. Kalıcı ürünlerle alakalı. Buzdolabında çamaşır makinesi satışında zorlama yaparsan haklısın.Bir haftalık üründe böyle bir zulme gidersen üç kat fiyat çekersen karşında bizi bulursun. Bu kararı aldık. Bir anda fiyatlar yarıya indi. Daha da inec ek. Bizler üretici ile tüketici arasındaki bu bağı kuracağız. Bursa'da bugün 3 yerde tanzim satış noktası faaliyete geçiyor. Yakında bu 10 rakamına ulaşacak. Bakliyat ve temizlik ürünlerindeki fahiş fiyat artışları için diğer kalemlerde de aynı uygulamaya geçiyoruz. Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.Erdoğan, “Bursa'nın çınarları sadece dibinde oturanları değil, ülkemize ve bölgemize huzur verir. Osmanlı bir çınardır. Bursa Osmanlıdır. Osmanlı Bursa'dır. Coğrfayamızın dört bir yanından gelip Bursa'da kök salan kardeşlerimizin her biri için bu topraklar ebedî yurttur. Bursa şehirlerden bir şehir değil. Adına nice şiirler yazılan, nice yazılar kaleme alınan, nice eserler verilen bir yerdir. İnşallah Bursa gelecekte de rüyalarımızın şehri olmaya devam edecektir.Kuruluş ve kurtuluş şehri, yüreğin ve emeğin şehri Bursa'nın 31 Martta tercihini bir kez daha gelişme, kalkınma, büyümeden yana kullanacağına inanıyorum. Uçsuz bucaksız bir katılım. Muhteşem bir katılım var. Bursa 31 Martta tevazu, samimiyet ve gayretle, memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Bursa 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Büyükşehir ve ilçelerimizde cumhur ittifakını destekliyor muyuz? Maşallah işte benim gönlümdeki Bursa budur. Ben bu Bursa'ya aşığım. Tanıdım tanıyalı sevdim, aşık oldum. Bursa ile beraber yürüdük bu yolda. İnşallah bundan sonra da beraber yürüyeceğiz” dedi.“Biz Bursa'yı sadece vecd ile sevmekle kalmadık. Aynı zamanda ona vecd ile hizmet de ettik” diyen Erdoğan, “Son 16 yılda başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım döneminde Bursa'ya 50 katrilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz. Bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar, biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan 1,5 milyon, 1 milyon geldi. Parayı teslim aldıktan sonra; Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı, Kızılay meydanında döner dağıttı. Ben de büyük ihtimalle, bunu Mehmetçik Vakfı'na vermek suretiyle Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar.Merminin fiyatıyla, domates, patates, sivri biber fiyatını karıştırıyorlar. Biz bunları niye anlatıyoruz hanımefendi? Bunlar oluyor, ama Cudi, Gabar, Tendürek'te bu teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler, top, tank, buralarda kullandığımız bombalar, F 16lar'da kullandığımız bombalar. Bunlar niçin kullanılıyor? Ülkemizin mutluluğu, huzuru için. Beyefendiler rahatsız oluyor. Teröristler tabii bundan rahatsız olacak. Bunlar ahlâksız. İşte bir tane terör örgütlerinin mensuplarından bir bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Soracağız. Öyle yok. Öyle 25 kuruşa simit yok. Bunların bedelini ödeyecekler” diye konuştu.Bursa'da eski stadın yanındaki Tower Plaza'nın yıkım işlemlerinin başlatıldığını hatırlatan Erdoğan, “Eski stadın yerine millet bahçesini yapıyoruz. Yanında da maalesef, yatay mimarî diyoruz, dikey mimarî var. Şimdi bu dikey mimarîyi indiriyoruz. Bugün başladı. Daha önce söz verdik. Yerine gelmedi. Şimdi yerine geldi. Bursa'ya bu tür kaçak, göçek, dikey mimarî yakışmaz. Bursa'nın mimarîsinde yatay mimarî var. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Bazı yerlerde bu tür şeyler olabilir, ama mimarî inceliklerini dikkatle yerine getirmemiz lâzım. Eğitimde 8743 yeni derslik inşa ettik. Bugün 77 bini yüksek öğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü Bursa'ya ikinci devlet üniversitesini kurduk. BTÜ'yü kurduk. Yüksek öğrenim öğrencileri için 3766 kişi kapasiteli yurt binası, 8250 kişi kapasiteli 5 adet yüksek öğrenim yurdunu daha kazandırıyoruz.Gençlerimiz için 43 bin seyirci kapasiteli bir stadyumu kazandırdık. Nilüfer'e, Gemlik'e, İnegöl'e gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları inşâ ettik. Bir diğer müjdem Uludağ'la ilgili olacak. Uludağ daha ziyâde kış turizmine hizmet veren, yetki karmaşası sebebiyle etkin hizmet götürülemeyen bölgemiz. Uludağ'ı hem bölge, hem ülkemiz için Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını, işlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlıyoruz. Eski tabakhaneler bölgesinde kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede mülkiyet meselesini çözdük. Termal turizm bölgesi hâline getiriyoruz. Bu bölgede yapılacak termal tesislerin Bursa'ya yılda 1 milyar liralık katkıda bulunmasını bekliyoruz. Bütün bu müjdelerin hayırlı olmasını diliyorum.Murat Hüdavendigâr Camii'nin, Yeşil Türbe'nin, Muradiye Camii ve türbelerinin, İznik Ayasofya Camii'nin de aralarında olduğu 143 ata yadigârı eserimizi restore ederek ihyasını sağladık. Hâlihazırda Emirsultan Cami ve türbesi, Yıldırım Beyazıt Camii, İznik Süleymanpaşa Medresesi gibi önemli eserlerin restorasyonları devam ediyor. Osmangazi Belediyesi, bir cihan devleti olan Osmanlının tohumlarının toprağa kök saldığı, ulu bir çınara dönüştüğü şehrimize, işte buyurun, karşımızda Panoroma 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni kazandırdı. Yoğun ilginin olduğu bu müzeyi biraz sonra ben de inşallah gezeceğim ve böylece sadece Bursa'ya değil, gelen bütün turistlere hizmet verecek. Bu eserin gençlerimize medeniyet ufku kazandırmak bakımından önemli bir hizmet olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.Bursa'da 20 bin 871 konut projesini hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, “İmar barışı kapsamında Bursa'da 87 bin 936 müracaat yapıldı. Daha önce elektrik ve su aboneliği sorunlarını çözdüğümüz bu tür taşınmazların doğalgaz meselesindeki zorluklarını yakın zamanda aşıyoruz. Kentsel dönüşümdeki aksaklıkların bazı vatandaşlarımızı kira yardımları başta mağdur etme noktasına geldiğini biliyoruz. 20 bin vatandaşımızı etkileyen bu sıkıntıların hiçbir Bursalıyı mağdur etmesine izin vermeyeceğiz. Yeni dönemde bakanlığımız ve belediyemiz el ele vererek bu meseleyi en adil sağlıklı şekilde çözüme kavuşturacaklar” dedi.Bursalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara şehit yakını ve engellilere toplam 3 katrilyon lira tutarında kaynak aktardıklarını hatırlatan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:“Sağlıkta 24'ü hastane, toplam 59 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Ülkemizde bir ilk olan, bahçesinde tedavi amaçlı bitkilerin yetiştiği geleneksel tıp hastanemiz Bursa'yı çok farklı bir yere taşıdı. Şehir hastanemiz bin 355 yatağı ile tamamlanmak üzere. İnşallah Haziran ayında hizmete sunuyoruz. 750 yataklı Çekirge Devlet Hastanesi, Yenişehir ve Kestel devlet hastanelerinin inşaatı sürüyor. Ulaşımda 2002 yılına kadar Bursa'ya 200 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. 343 kilometre ilave ederek 543 kilometreye çıkardık.Toplam maliyeti 1,5 katrilyon lira olan 14 yol projesinin yapımları sürüyor. İzmir-İstanbul otoyolu aynı zamanda bir Bursa otoyolu değil mi? Bu projenin Bursa bölümünde Orhangazi Tüneli ile birlikte 73 kilometrelik kesimi trafiğe açıldı. İstanbul-Bursa arasını 1 saate indiriyoruz. Otoyolun tamamı bu yıl içinde bitiyor. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacak Bursa-Bilecik hızlı tren projesinin yapımı sürüyor. Bursa'nın şehir içi ulaşım sorunu var. Bazı müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıldırım Osmangazi metrosunun, kent meydanı terminal bölümünün bir an önce tamamlanıp açılması için ne gerekiyorsa yapılmasının bizzat takipçisi olacağım. Çalışmaların durduğu 28 kilometrelik Nilüfer-Gürsu metrosunun devam edebilmesi için de gerekirse farklı formülleri devreye sokacağız. Dağ ilçelerini Bursa'ya bağlayan yol ihalesini yaptık inşaat çalışmaları sürüyor. Arazinin zorlu şartlarına rağmen viyadük ve tünellerle yaptığımız bu yolla dağ ilçelerinden ulaşım hızlı ve konforlu hale gelecek”.Bursa'da 20 baraj ve 15 gölet inşa edildiğini hatırlatan Erdoğan, “İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 534 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bursalı çiftçilerimize son 16 yılda 1,5 katrilyon destek verdik. Biz çiftçimizi yalnız bırakmadık. Bursalı iş insanlarımıza girişimcilerimize 42,5 katrilyon yatırım teşviki verdik. Biz laf ola beri gele değil Bay Kemal! Hanımefendi! Biz çalışıyoruz. Çalışıyoruz üretiyoruz. Bursa'da bir Teknokent, 113 araştırma geliştirme merkezi, 25 tasarım merkezi kurduk. Buralarda 118 bin kişilik ilave istihdam oluştu. Ekonomide, sanayide, teknolojide Bursa'yı bir üst lige çıkaracağız. Küresel ekonomilerde yeni bir sanayi devriminin temellerinin atıldığı dönemde milli teknoloji hamlemize uygun şekilde Bursa'da teknoloji sanayi bölgesiBursa'nın bilgi ve inovasyona dayalı üretimde rekabet gücünü arttıracak TEKNOSAB ile bilim, teknoloji ve sanayinin el ele vererek çalışacağı bir altyapı oluşturuyoruz. Toplam 8 milyon 370 bin metrekare alandaki TEKNOSAB için bugüne kadar kamulaştırma ve altyapı için 2 milyar lira harcama yapıldı. 68 parselin yatırımcılara bu yıl teslim edileceği TEKNOSAB'da 150 bin kişilik istihdam gerçekleştirilmesini ve 40 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bursa'yı adım adım 2023e hazırlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.