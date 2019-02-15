​CHP’de İstifa Depremi, Yönetim Kurulu Düştü

Yönetim Kurulu Düştü

-CHP’de istifa depremiCumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Bandırma İlçe yönetiminde istifa depremi yaşandı.CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "İlçe yönetimi olarak yerel seçimler sürecinde milletvekilimiz Fikret Şahin'in meclis üyeleri belirleme ve seçim çalışmalarında Belediye Başkan Adayımız Tolga Tosun'a yaptığı baskılar neticesinde gelinen noktada sağlıklı bir çalışma ortamı kalmadığı için 11 ilçe yönetim kurulu üyemiz görevlerinden istifa etmesi sonucu yönetim kurulu düşmüştür. Başkan Adayımız Tolga Tosun'a ve yeni görevlendirilecek yönetim kuruluna başarılar diliyoruz" denildi.