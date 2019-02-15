Hdp'li Yıldırım'ın Açıklamasına Başkan Yavuz’dan Sert Tepki.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarının şehitlerin kemiklerini sızlattığını söyledi.Türkiye'yi tehdit eden Yıldırım'ın, HDP-PKK birlikteliğine bir örnek olduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:"Ben de Şanlıurfa'dan Suruçlu Kürt gazi olarak sesleniyorum, senin o 'Bitmez' dediğin PKK'yı, benim askerim, polisim öldüre öldüre bitiriyor ve şundan emin olun 2020 yılında kimse bir daha PKK diye bir örgütten bahsetmeyecek. Kinimizde boğulup, kaybolup gideceksiniz. Yıllardır bölgemizde halkımızı terörle korkutarak ezmeye çalışan ve bunu kullanarak ortada gezen teröristler, bu sınırlar içinde kiminle kol kola girmeye çalışırlarsa çalışsınlar yerleri yoktur. Sözde vekil olan PKK'nın tetikçileri, örgütün varlığını siyasi olarak devam ettirebilmek, sosyal paylaşım sitelerinde insanlarımızı tahrik etmek, toplumsal birliğimizi zedeleyebilmek ve eylem kabiliyeti bitmiş olan PKK'yı gündemde tutabilmek amacıyla gayretlerine devam ediyorlar. Ayakları birbirine dolaşmış durumda. Şu atılan iletiler çaresizliğin en net göstergesi. ABD yenildikçe, PKK ve HDP yıkılıyor. Çaresizler, Türkiye'den silinecekler."