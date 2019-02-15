​Albayrak, Bütçe 5 Milyar TL Fazla Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklandı. Buna göre faiz dışı fazla ocakta 12.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Merkez yönetim bütçesi ocakta 5.1 milyar TL fazla verdi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu.” dedi.