​Tartıştığı Babasını Öldürdü

Bıçakla Boğazından Yaraladı

16 Yaşındaki Kız Gözlatına Alındı

Haberi Alan Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

-Tartıştığı babasını bıçakla öldürdüEdinilen bilgilere göre olay, Ankara'nın Keçiören İlçesindeki Atapark Mahallesi 1311. Sokakta bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. İmam nikahlı eşi Dilek C. İle birlikte yaşayan İlhami Ö., evde bulundukları sırada kızı Berfin Ö. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre, Tartışmanın ardından Berfin Ö., eline geçirdiği bıçakla babasını boğazından yaraladı.Kavganın yaşandığı anda evde bulunan Dilek C.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İlhami Ö.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise Berfin Ö.'yü suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.İlhami Ö.'nün ölüm haberini alarak olay yerine gelen çok sayıda yakınının sinir krizi ve baygınlık geçirdiği görüldü. Bayılan ve sinir krizi geçiren yakınlar için ise ayrıca, sağlık ekipleri sevk edildi. İlhami Ö.'nün apartman önünde sinir krizi geçiren yakınları, polis ve sağlık ekipleri güçlükle yatıştırdı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.