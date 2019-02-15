Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 15 Şubat 2019 12:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

​İşsizlik Rakamları Açıklandı

İşsizlik oranı Kasım'da 2 puanlık artış ile yüzde 12,3 seviyesinde gerçekleşti.

​İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Kasım dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık artış ile yüzde 12,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 14,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık artış ile yüzde 23,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,1 puanlık artış ile yüzde 12,6 olarak gerçekleşti.

 

İstihdam oranı yüzde 46,5 oldu 

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 28 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 274 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 72 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7'si tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 6,5'i inşaat, yüzde 55,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 1,1 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan arttı.


 

İşgücüne katılma oranı yüzde 53 olarak gerçekleşti 

İşgücü 2018 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 505 bin kişi artarak 32 milyon 295 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 72,4, kadınlarda da 0,3 puanlık artışla yüzde 34,1 olarak gerçekleşti.


 

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 33,6 olarak gerçekleşti 

Kasım 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 33,6 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 22,8 oldu.


 

Kamu istihdamı yüzde 20,8 arttı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2018 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,8 oranında artarak 4 milyon 352 bin kişi oldu. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.


 

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47, işsizlik oranı yüzde 12 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 228 bin kişi azalarak 28 milyon 591 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,4 puan azalarak yüzde 47 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 144 bin kişi artarak 3 milyon 907 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 12 oldu. 

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,2 puan azalarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 54 bin, sanayi sektöründe 40 bin, inşaat sektöründe 47 bin, hizmet sektöründe ise 87 bin kişi azaldı
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Suriyeli Biriyle 56 Yıldır Evli Olduğunu Maaşı Kesilince Öğrendi
​Suriyeli Biriyle 56 Yıldır Evli Olduğunu Maaşı Kesilince Öğrendi
Hayatı boyunca evlenmeyen 70 yaşındaki Siham Reyhani, 14 yaşından bu yana evli olduğunu maaşını almak için gittiği SGK'da öğrenince şaşkına döndü.
​Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
​Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Toprak Kaydı, Mermer Ocağı Un Ufak Oldu
Toprak Kaydı, Mermer Ocağı Un Ufak Oldu
Bir mermer ocağında yaşanan toprak kaymasında tonlarca mermer saniyeler içerisinde un ufak oldu.
Sıpaya Akıl Almaz İşkence
Sıpaya Akıl Almaz İşkence
Çeşitli organları iple bağlanmış, çivili tahta ile işkence edilmiş bir sıpa bulundu. Kanlar içerisinde bulunan sıpa Cuma günü ameliyat edilecek.
Hilvan’da Voleybol Turnuvası Düzenleniyor
Hilvan’da Voleybol Turnuvası Düzenleniyor
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde Voleybol Turnuvasına düzenlenmektedir.
Menderes Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi
Menderes Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi
Demokrat Parti Ceylanpınar Belediye Başkan adayı ve mevcut belediye başkanı Menderes Atilla, Gazi Caddesi Seçim bürosunda gençlerle bir araya geldi.
Başkan Bayık'a Destekler Büyüyor
Başkan Bayık'a Destekler Büyüyor
Hilvan Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart'ta yapılacak Mahalli idareler Seçimlerinde Ak Parti'den aday olan Aslan Ali Bayık'a destekler giderek büyüyor.
Özyavuz, Ceza İndirimi İle İlgili Konuştu
Özyavuz, Ceza İndirimi İle İlgili Konuştu
MHP MKYK üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, ceza indirimi ile ilgili konuştu.
Yiğit,Esnaf Kötü Gidişata Dur Diyecek
Yiğit,Esnaf Kötü Gidişata Dur Diyecek
Seçim çalışmaları kapsamında motorcu pazarını ziyaret eden Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil Yiğit esnafla tek tek ilgilendi.
Kaymakam Çelik Harranlı Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi
Kaymakam Çelik Harranlı Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi
Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, ilçede mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’den Milli Marş Mesajı
Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’den Milli Marş Mesajı
İstiklâl Marşının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde millî marş olarak kabulünün 98. yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, İstiklal Marşının bizim milli mutabakat metnimiz olduğunu, İstiklal Marşımıza sahip çıkmanın onurumuza sahip çıkmak olduğunu ve yazarı İslam Şairi Mehmet Akif Ersoy’u da bir gün değil, her an rahmetle anmak gerektiğini ve onun dediği gibi; ‘Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın’ duasına amin demek gerektiğini söyledi.
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Karaköprü’nün adayı Essum Aslan, kuracakları üretim tesisi ile “Hem belediyeye gelir sağlayacağız hem de istihdama katkıda bulunacağız.” dedi.
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿