​Bilici’den 107 Yaşındaki Şanlıurfalı Nineye Ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aktif yaşamın ve yaşlı haklarının güçlendirmesi amacıyla düzenlenen 1.Yaşlılık Şurası’nın açılışına kendisiyle birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesini temsilen katılacak olan 107 yaşındaki yaşlımız Şükriye Özbay ‘ı ziyaret etti.Gerçekleştirilen ziyarette İl Müdürü Bilici’ye; AÇSH İl Müdür Yardımcısı Neriman Yıldız, Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Mehmet Karataş eşlik etti.