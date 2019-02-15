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Bu haber 15 Şubat 2019 09:21:48 Tarihinde eklenmiştir.

​MHP Haliliye İlçe Başkanından Cumhur İttifakı Açıklaması

MHP Haliliye İlçe Başkanı Mahmut Sayık, Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamada bulundu.

​MHP Haliliye İlçe Başkanından Cumhur İttifakı Açıklaması

MHP Haliliye İlçe Başkanı Mahmut Sayık, “Beka ve Bela’nın yol ayrımına gidildiği 31 Mart Mahalli İdareler seçim sürecinde MHP Şanlıurfa İl Başkanımız Sayın Mahmut Güneş beyefendinin yanında, MHP MYK Üyemiz Milletvekilimiz Sayın İbrahim Özyavuz beyefendi ile beraber Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin emrindeyiz.” diyerek açıklamalarında şunları kaydetti;


"Beka ile Bela’nın yol ayrımına sayılı günler kaldı. 31 Mart yerel seçimleri Beka’nın erleriyle Bela’nın uşaklarının açık ve net mücadele ettiği bir süreçtir. Partimizin siyasi yaşamında 50. Yılını doldurduğu bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Beka ve Bela yol ayrımı vardır. Fikir hayatında yerini aldığı günden  bugüne kadar Ülkücü Hareket ve Milliyetçi Hareket Partisi, Devleti ve Milletinin yanında saf tutmuş, bedel ödemiş, zindanları Taş Medreselere çevirmiş, milleti ve devleti için her türlü zorluğa göğüs gererek of demeden büyük Türk Miletinin yanında olmuştur.

Bizler; Kalu Beladan beri Ashab-ı Keyf sabrı ile milletini ve devletini ‘’Sen Doğmana Bak Güzel Gün, Biz Bu Ülkeyi Karşılıksız Sevdik’’ mantık ve felsefesiyle sadakatle seven koruyan ve kollayan biz Türk Milliyetçileri bela ve beka yol ayrımında Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin emrinde ‘’Önce Ülkem ve Milletim Sonra Partim ve Ben’’ şiariyla Cumhur İttifakına canla başla sadık ve bağlıyızdır.

31 Mart’a giden bugünlerde ilimizi ziyaretleriyle şereflendiren Milliyetçi Ülkücü Hareketin gönül ve dava erleri Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt beyefendilerinin Cumhur İttifakı adayı olan Harran Belediye Başkan Adayımız Mahmut Özyavuz’a destekleri olmuştur.

Ziyaretleri sırasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un açıklamaları açık ve nettir. Bela ile Beka’yı ayıramayan düşünceye karşıda fikirleri yanlışa sebep olmayacak kadar nettir.

31 Mart’a gidilen bugünlerde renkler ve yüzler netleşmekte, maskeler düşmekte, amaç ve niyetler açığa çıkmaktadır. Siyasi tarihi mertlik ve kahramanlıklarla dolu olan Milliyetçi Hareket Partisi beka üzerinden hesap kitap yapmadan her türlü fedakarlığa hazır olarak devletinin ve milletinin yanındadır.

Şahsım ve Haliliye ilçe teşkilatım, Beka ve Bela’nın yol ayrımına gidildiği 31 Mart Mahalli İdareler seçim sürecinde MHP Şanlıurfa İl Başkanımız Sayın Mahmut Güneş beyefendinin yanında, MHP MYK Üyemiz Milletvekilimiz Sayın İbrahim Özyavuz beyefendi ile beraber Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin emrindeyiz.

Bizler ruhunu ve şuurunu liderimiz Devlet Bahçeli beyin siyasi ve dünyevi düşünce ve mantığındaki Erdem’den besleyen fikir ve siyasi düşünce yaşamının gönül erleriyiz. Bizler devlet ve millet denilince yardan da
serden de vazgeçen Türk - İslam davasına gönül vermiş, bu kutlu yolda
kendini kul yapmış hiçlik makamında yer alan neferleriz.

31 Mart sürecinde hiç bir provokasyona gelmeden, demokrasi insan hakları ve hukukun üstünlüğüne inanarak zillet ittifakını ve bela fikrini sandıkta bırakacak millet ve devlet aklının beden bulduğu Cumhur İttifakını da Zafer’e taşıyacağız.

Mahmut Sayık
MHP Haliliye İlçe Başkanı"
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