Yanmaz, Yakında Şanlıurfa’ya Açıklayacağız

Şanlıurfa Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, ortalıkta spekülatif ve gerçekdışı haberlerin dolanmasından sonra kamuoyu açıklaması yaptı. Yanmaz Eyyübiye ilçe belediye başkan adayımız henüz belli değil, diyerek şu açıklamada bulundu;“ŞANLIURFA kamuoyuna duyuru:Karaköprü ilçesi adayımız ESSUM SAATÇİ ASLANHaliliye ilçesi adayımız MUSTAFA HEKİMOĞLU dur.Eyyübiye ilçesi adayımızı yakında Şanlıurfa kamuoyuna açıklayacağız. Spekülatif ve gerçekdışı haberlere inanmayınız.Saygılarımla...”