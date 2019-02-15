Özlem ​Zengin, En Önemli Mesele Görüşüldü

Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Ak Parti kadın milletvekilleri ile beraber bir toplantı gerçekleştirdi. Kadın milletvekillerin oluşan grupta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Ak Parti milletvekiller yer aldı.Zengin, yaptıkları toplantı sonunda şu açıklamalarda bulundu,“Memleketini, milletini ve birbirini yürekten seven, aynı davanın gönüllüleri... Bugün en önemli meselelerimizden biri olan “ticaret ve ekonomi ” odaklı bir istişare gerçekleştirdik. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve AK Parti ailemizin tüm kadın milletvekillerine teşekkürler...”