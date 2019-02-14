Canpolat,Sosyal Medya Üzerinden Çaya Davet Edildi

AK Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat sosyal medya üzerinden çaya devet edilen Genç kıza eşi ile birlikte misafir oldu. Karadoğan ailesinin Davetine icabet eden Canpolat,kendisi için yazılan şiir için Karadoğan ailesine ve akrabalarına şükranlarını sunundu.Canpolat,kendisi için yazılan şiiri sosyal medya hesabında paylaşarak şu ifederi kullandı;“Dün gece sosyal medya üzerinden bizleri evine çaya çağıran kızımızın davetine eşim ile birlikte icabet ettik. Böyle güzel yürekli kızımızın kalbinin bir köşesinde bizlere yer vermesinin mutluluğu paha biçilemez gerçekten Karadoğan ailesine ve akrabalarına şükranlarımı sunuyorum”dediİşte o şiir...