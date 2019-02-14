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Bu haber 14 Şubat 2019 22:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

Akçakaleliler, Ayhan’ın Evine Giderek Destek Oldular

Akçakaleliler Abdulhakim Ayhan’nı evinde ziyaret ederek ona destek olacağını söylediler.

Akçakaleliler, Ayhan’ın Evine Giderek Destek Oldular

Akçakaleliler Abdulhakim Ayhan’nı evinde ziyaret ederek  ona destek olacağını söylediler. Farklı bir aday adayı profili çizen Abdulhakim Ayhan, Akçakale’de Akçakaleliler tarafından desteklenen bir aday.


 

Ayhan,Bu teveccühü Nasıl Kazandı

Abdulhakim  Ayhan’ın  evine kadar giderek kendisine destek olacaklarını söylemeleri,Ayhanın Akçakalede büyük destekçilerinin olduğunun göstergesidir. Ayhan bu teveccühü Akçakalelilere bölge ayırt etmeksizin yaptığı hizmetlerle alçak gönüllülükle kazandı diyebiliriz. Büyük fotoğrafa bakıldığında Ayhan'ın Akçakale de tekrar belediye başkan adayı olacağını söyleyebiliriz.Daha önce de aday adaylığını yapacağı istişarelerden sonra açıklayacağını söyleyen Abdulhakim Ayhan, anlaşılan o ki Akçakalelilerin onu tekrar belediye başkanı olarak görmek istediklerini bugün de evine yapılan ziyaretten anlamak mümkün.


Ayhan sosyal hesabında şu ifadelerde bulundu;

“Hanemize kadar gelerek bizleri onurlandıran, farklı aşiretlere mensup tüm Akçakaleli hemşehrilerimi yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz.”dedi




 
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