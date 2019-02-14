Cehveri, Ekinc'yi Ziyaret Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Sayın Sabahattin Cevheri Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Ekinciyi makamında ziyaret etti.Ekinci sosyal medya hesabında yaptığı Paylaşımda şunları ifade etti;“Eski Milletvekili’miz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Sn Sabahattin Cevheri bizleri ziyaret ettiler. Güzel Urfa’mızı konuştuk.Yaşadığımız şehre olan aidiyet duygumuzun çizeceği yola, biçeceği role hep razı olduk, bundan sonra da üstlenmemiz gereken role razıyız...”dedi