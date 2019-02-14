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Bu haber 14 Şubat 2019 20:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

CHP'li Vekil Regl Olduğumuz İçin Vergi Ödemek İstemiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil regl döneminde kadınların ve trans bireylerin kullanması gereken ped ve diğer hijyen ürünleri üzerindeki vergi oranının düşürülmesi talebiyle TBMM'de kanun teklifi verdi

CHP'li Vekil Regl Olduğumuz İçin Vergi Ödemek İstemiyoruz

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kadınların ve trans bireylerin menstrüel dönemde zorunlu ve temel olarak kullanmak zorunda oldukları ped ve diğer hijyen ürünlerindeki vergi oranının düşürülmesi için kanun teklifi verdi.“Regl olduğumuz için vergi ödemek istemiyoruz.” şeklinde konuşan Kadıgil, kullanılması zorunlu hijyen ürünlerinden Türkiye’de yüzde 18 oranında vergi alındığının altını çizerek bu vergi oranının düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

 

Dünyada Pek Çok Ülkede Vergi Oranları Çok Düşük

Türkiye’de, 386 kapalı ve açık ceza infaz kurumunda 10 binin üzerinde kadın, 82 kız çocuğu bulunduğunu söyleyen vekil Sera Kadıgil, bu mahkumların regl döneminde hijyen ürünlerine erişim konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Kadıgil, mahkumlar için cinsiyete duyarlı uygulama ve politikalar üretilmesi gerekliliğinin altını çizdi.
Sera Kadıgil kendi sosyal medya hesabından konuyla ilgili "Bazıları duymak istemese de biz kadınlar her ay regl oluyoruz, kullanmak zorunda olduğumuz ürünlere bu kadar fahiş vergi ödemek zorunda değiliz. Bunları açıkça konuşmak ve Hindistan’da bile olan bir düzenlemeyi ülkemiz için talep etmek de ayıp falan değil, kimse kusura bakmasın." paylaşımı yaptı.



Kadıgil, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) regl hakkında doğru ve yararlı bilgiye erişim, regl hijyeni malzemelerine erişim, malzemelerin değişimi için gizlilik sağlayacak tesislere erişim, su ve sabuna erişimin garanti altına alınması gerektiği konusundaki kararları da hatırlatan CHP’li vekil Avrupa’nın pek çok ülkesinde hijyen ürünlerinden çok düşük oranlarda vergi alındığını ifade etti.
 

Kadıgil Teklifinde Şu bilgilere Yer Verdi

“Avrupa Birliği 2007’de yılında aldığı kararla, üye ülkelerin bu hijyen ürünleri üzerindeki vergileri yüzde 5’e kadar indirmesine izin vermiştir. İngiltere, vergi oranını yüzde 5’e çekerken elde edilen vergilerin ise kadına yönelik şiddetle mücadele derneklerine bağışlanması kararını almıştır. İngiltere’yi Fransa takip etmiş ve vergi oranını yüzde 20’den yüzde 5.5’e indirmiştir. Kanada gelen baskılar üzerine vergiyi sıfırlamıştır. Malezya önce vergi oranını yüzde 10’dan yüzde 6’ya indirmiş ardından ise sıfırlamıştır. İrlanda da hijyen ürünlerinden vergi almayan ülkeler arasındadır. ABD’nin pek çok eyaletinde; Minnesota, Illinois, New York, Massachusetts, Maryland, Connecticut ve Florida eyaletleri başta olmak üzere, tampon vergisini kaldırmaya karar vermiş, Nebraska, Virginia ve Arizona eyaletleri ise tampon vergisini kaldırmaya yönelik yasa tasarılarını gündeme almıştır. İspanya 2019’da bu ürünleri “temel ihtiyaç” kabul ederek vergileri indirmeyi gündeme almıştır. Tampon vergisi İspanya’da yüzde 10’dan yüzde 4’e indireceğini duyurmuştur. Avustralya’da 2000 yılından beri uygulanan yüzde 10’luk vergi, 3 Ekim 2018’de tamamen kaldırılmıştır. Kanada, 1 Temmuz 2018’de tampon vergisini kaldırmıştır. Hindistan’da hükümet ped ve tampon gibi kadın hijyen ürünlerinden alınan tartışmalı vergiyi Temmuz 2018 yılı itibariyle kaldırmıştır. İskoçya hükümeti, öğrenim çağındaki genç kızların regl döneminde kullandığı hijyen ürünlerini karşılama kararı almıştır. Eylül ayından itibaren, her ay 395 bin öğrenciye okullarda ve eğitim kurumlarında bedava hijyen ürünü dağıtılacak olan İskoçya dünyada bir ilke de imza atmıştır.”



 
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