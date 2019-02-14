Urfa’da Suriyelilere Avrupa Yalanı

6 Bin Mültecinin Alınacağı Haberleri Yayıldı

Mülteci Yalanı Binlerce Suriyeliyi Sıraya Dizdi

- Sosyal medyadaki mülteci yalanı binlerce Suriyeliyi sıraya dizdi- Avrupa’ya gitme umuduyla toplanan binlerce Suriyeli polisi harekete geçirdiŞanlıurfa’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sosyal medya hesapları üzerinden Avrupa’ya 6 bin mültecinin alınacağı haberleri yayıldı. Haberi alan Suriyeliler, kayıtları yapıldığı iddia edilen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Şanlıurfa İl Temsilciliğine akın etti. Sabah erken saatlerden itibaren derneğin önüne giden Suriyeliler, yetkililerin gelmesini bekledi. Kısa sürede kalabalık 2 bin kişiyi bulunca çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine giden polisler, kalabalığın Avrupa’ya mülteci alınacağı haberi üzerine toplandıklarını öğrendi.Haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen polisler, kalabalığı uzun uğraşlar sonunda dağıtmayı başardı. Büyük umutlarla derneğin önünde sıraya giren Suriyeliler, Avrupa’ya mülteci alınacağı haberleri üzerine sabah namazından itibaren derneğin önüne geldiklerini ve sıraya girdiklerini belirtti.