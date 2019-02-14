Urfa’da Sahte Tarihi Eser Satan 3 Kişi Yakalandı



2 Adet Deri El Yazması Kitap İle Bir Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde el yazması sahte tarihi kitapları yüksek fiyata satarak vatandaşları dolandırmaya çalışan 3 kişi olduğu bilgisine ulaştı.İlçe merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda biri papirus içerisinde, diğeri ise ahşap kutu içerisinde 2 adet deri el yazması kitap ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.P., İ.G. ve Suriye uyruklu A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.