Urfa’da 9 Asırlık İlaç Şişesi Bulundu

Şanlıurfa Müzesinde Sergileneceği Öğrenildi

-Topraktan yapılan şişenin üzerinde bugünün tıbbını simgeleyen yılan figürleri olduğu öğrenildi.Harran Üniversitesi (HRÜ) Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal gözetiminde yapılan kazılarda Ortaçağ döneminden kalma 9 asırlık 15 santimetre boyunda ve silindir şeklinde bir ilaç şişesinin çıkarıldığı belirtildi Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, yerel yönetimlerin de desteğiyle tarihi ören yerindeki kazıların, aralıklarla 70 yıldır sürdüğünü hatırlattı.Antik bulgulara göre, Harran'ın, tarih boyunca önemli bir tıp merkezi olarak kabul edildiğine dikkati çeken Önal, geçen yıl bin yıllık miskçi dükkanı bulunan bölgede, bu yıl da tıp bilimini ilgilendiren çok önemli bir bulguya rastladıklarını kaydetti.Üzerinde bugünün tıbbını simgeleyen yılan figürlerinin olduğu şişenin Şanlıurfa Müzesinde sergileneceği öğrenildi.