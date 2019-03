Harran Üniversitesi İle Tjk Arasında İşbirliği Protokolü

At Hastalıkları Konularında Bilimsel Destek Alması Sağlanacak

Çelik, Hangarlarda Ve Koşu Alanında İncelemelerde Bulundu

TJK Şanlıurfa Hipodromunda düzenlenen imza töreninde konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, protokolün veteriner fakültesine ve Türkiye Jokey Kulübüne hayırlı olmasını dileyerek, kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kadri Ekinci ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik tarafından imzalanan protokolle, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin at hekimliğine özendirilmesi, öğrenci ve öğretim üyelerine Türkiye Jokey Kulübü’nün Şanlıurfa’da bulunan at hastanesinde klinik uygulamalarda bulunma imkanı sağlanması ve Türkiye Jokey Kulübünün Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesinden at hastalıkları konularında bilimsel destek alması sağlanacak.İmzalanan işbirliği protokolünün ardından Harran Üniversitesi Rektörü Çelik ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Mehmet Kazoğlu öncülüğünde hangarlarda ve koşu alanında incelemelerde bulundu.