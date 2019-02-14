İş Adamlarından Tanzim Mağazalarına Destek

-Tanzim satışlarına iş adamlarından destek geldi-2 tır ürünü bedelsiz olarak Antalya Kınık Kooperafine teslim ettiler.Sebze ve meyve fiyatları üzerinden vurgun yapma girişimlerine karşı oluşturulan mücadele, millet ve devlet el ele yürüyor. ! Fırsatçılık yaparak sebze ve meyve sebze ürünleri üzerinden kısa sürede vurgun yapma peşinde olanlara darbe devletten geldi. Ülkenin birçok noktasında açılan, açılmaya da devam eden tanzim mağazaları kısa sürede vatandaşaların beğenisini topladı..Cumhurbaşkanımıza destek olmak için devreye giren Uçak Kardeşler, fırsatçılara karşı 2 tır ürünü bedelsiz olarak Antalya Kınık Kooperafine teslim ettiler.Uçak kardeşler'in desteğini Twitter hesabından paylaşan ve teşekkürlerini ileten Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, yaptığı paylaşımda "Milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanan oyunun farkında. Uçak kardeşlere teşekkür ediyorum. Milletimizin mücadelesine destek olduklarını ilettiler. Halkımızın cebine ve mutfağına göz dikenleri boşa çıkarmak için 2 tır ürünü, "bedelsiz" olarak tanzim mağazalarına teslim ettiler." dedi..