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Bu haber 13 Şubat 2019 23:45:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Cumhur İttifakında Yeni Gelişme, Sayı Artabilir

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın 50 ile çıkabileceğini belirterek, "Biz MHP ile 30 büyükşehir üzerinde konuştuk. 30 büyükşehirde ittifakı tamamladık. 51 ilde de herkes kendi adayıyla devam etsin diye düşündük. 51 ilin tamamında olmayabilir ancak 20’den fazla il üzerinde çalışıyoruz. Özellikle PKK’ya yakın, FETÖ’ye yakın adamlar gelmesin, tek derdimiz o” dedi.

​Cumhur İttifakında Yeni Gelişme, Sayı Artabilir

-Cumhur İttifakı sayısı artıyor

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, TGRT Haber televizyonunda “Gündem Özel” programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrünün bir çizgi üzerinde gayretle müthiş bir sevdayla tutkulu şekilde devam ettiğini anlatarak, dün gece kendisini çağırdığını ve bazı konuları konuştuklarını ifade etti. Özhaseki, “Çalışıyor, gayret ediyor, iyi niyetle uğraştığı için Allah yardım ediyor. Girdiği her seçimde de zaten muzaffer ayrılıyor” dedi.


 

"Cumhur İttifakı 50 ile çıkabilir"

Cumhur İttifakı'nın ne ölçüde genişleyeceği sorusu üzerine Özhaseki, şöyle konuştu:
“Biz MHP ile 30 büyükşehir üzerinde konuştuk. 30 büyükşehirde ittifakı tamamladık. 51 ilde de herkes kendi adayıyla devam etsin diye düşündük. Meclis üyeliklerinde de ayrı ayrı çıkarılabilir dedik. Bu prensip kararına uyarak hareket ediyoruz zaten. Zaman içerisindeki gelişmeler bizi rahatsız etti. Bizim derdimiz iki tane daha fazla belediye almak değil. Ana muhalefetle görüştükleri partiler, saklı gizli HDP ile daha çok görüşüyorlar. Yaptıkları bütün görüşmelerde bir yerleri alabilmek üzerine birbirlerine peşkeş çekiyorlar. Şu şehir senin olsun, bu şehir benim olsun. Pazarlık bitmezse liderler devreye giriyor. Liderler kavga ediyor, anlaşıyorlar. İlleri birbirlerine peşkeş çekiyorlar. Dertleri burada daha fazla belediye alabilme gibi gözüküyor. Oradaki insanların iradesini nasıl hiçe sayıyorsunuz siz? İki kişi oturup da orada şu il senin olsun bu il benim olsun deyince millet onlara ne derlerse onu yapacağız mı diyorlar.
Bizim derdimiz iki tane il almak falan değil, bizim derdimiz özellikle Güneydoğu'da yine bölücü örgüt işbaşına gelmesin. Çukurlar kazıp bu milletin geleceğini tehlikeye atmasın. PKK'ya yandaş olan adamların gelmemesi için ne yapılabilir bunu görüşüyoruz. Bu FETÖ'cülerin 40 tane yüzü var. Garip bir yapı, her tarafta böyle bir yapı var. Şimdi batı illerinde, Orta Anadolu'da, başka illerde bunlara yakın bir adamın işbaşına gelmesini ister misiniz? Asla. Ne PKK'ya yakın ne FETÖ'ye yakın adam işbaşına gelmesin. Bizim derdimiz o. Tek tek illeri incelerken buna bakıyoruz biz. Çünkü hiçbirisi yerli ve milli değil. Bizim MHP ile hiçbir sorunumuz yok. Yerli ve milli olmalı, aramızdaki tek önemli anlaşma metni bu.”

“Kalan 51 ilin tamamında Cumhur İttifakı birlikte hareket eder mi?” sorusuna Özhaseki, “51 ilin tamamında olmayabilir ancak 20'den fazla il üzerinde çalışıyoruz. Özellikle PKK'ya yakın, FETÖ'ye yakın adamlar gelmesin, tek derdimiz o” yanıtını verdi.

Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın 50 ile çıkabileceğini belirterek, “Bu net bir sayı değil, üzerinde konuşuluyor. Her an YSK'ya listeler verilene kadar il sayısı değişebilir. 81'e de çıkabilir niye olmasın. Şu anlamda söylüyorum, eğer bir yerde hakikaten PKK'ya yakın adamlar gelecekse, FETÖ'ye yakın adamlar gelecekse niye gözden geçirmeyelim. Sayı kesin değil ama değişebilir, iller üzerinde tek tek görüşülüyor” dedi.
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