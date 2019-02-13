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Bu haber 13 Şubat 2019 19:43:28 Tarihinde eklenmiştir.

Soylu Müjdeyi Verdi, 8 Bin Bekçi Alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını söyledi.

Soylu Müjdeyi Verdi, 8 Bin Bekçi Alınacak

 

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'daki bir otelde düzenlenen "Asayiş Şube Müdürleri Toplantısı"na katıldı. Programda konuşan Soylu, suçun önüne geçmek için her türlü tedbiri aldıklarını ve çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Suçun önüne geçmek için bekçilik uygulamasını yeniden hayata geçirdiklerini belirten Soylu, 2016 tarihinden itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçinin göreve başladığını kaydetti. Soylu, öncekilerle beraber halihazırda 11 bin 382 bekçinin görev başında olduğunu bildirerek, "Yine halihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. Bin 620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturma süreçleri devam ediyor.


 

2019’da 8 Bin Bekçi Alınacak

Yani 11 bin 300 arkadaşımız Allah nasip ederse bu ayın sonu itibariyle görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaktır. Ama bununla da yetinmiyoruz. İnşallah Mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için de arkadaşlarımızla yapacağımız değerlendirmeyle birlikte bekçi alımına yeniden ilana çıkıyoruz" diye konuştu.
Bekçilik uygulamasının yeniden hayata geçirilmesiyle suç oranlarında azalmalar yaşandığını ifade eden Bakan Soylu, "Ankara'da 2017 yılındaki günlük evden hırsızlık sayısı 30'du, 2018 yılında bu sayı 10'a düştü. Üçte bir oranında azalttık. Aynı şekilde İstanbul'da günlük ortalama evden hırsızlık 2017'de 78'di, 2018'de 54'e düştü. İzmir, aynı şekilde 19'dan 8'e düştü. Genel olarak mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 2017 yılına göre 2018 gerçekleşmelerimizde yüzde 14,2 azalış, aydınlatma oranlarında ise yüzde 6,5 bir artış yaşandığını gözlemleyebiliyoruz. Buradan açıkça görülüyor ki önleyici çalışma, hem iş yükünü hem suçu, hem de mağduriyeti azaltıyor" şeklinde konuştu.




 

"2018'DE KADIN CİNAYETLERİNDE SAYI 279 OLDU"

Soylu, kadına yönelik şiddet noktasında da azalma yönünde ciddi kazanımlar elde ettiklerini dile getirerek, Türkiye'nin hem uluslararası raporlara göre hem de kendi kayıtlarına göre kadına yönelik şiddet noktasında İngiltere, Almanya, Danimarka gibi ülkelerin altında yer aldığını söyledi. Soylu, şunları kaydetti:

"2017 yılında kadın cinayeti sayımız 353'tü, 2018 yılında bu sayı 279 oldu. Bu da aslen önleyiciliğin ortaya koyduğu bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. Tabii ki bu kazanım kendiliğinden olmadı. Önemli bir gayret içindeyiz. Bunun için projeler geliştiriyoruz, yeni önlemler almaya gayret ediyoruz. Bu noktada özellikle KADES uygulamasının önemli bir adım olduğunu ifade etmek isterim. 2018 yılı Mart ayında başladığımız uygulamada geldiğimiz kullanıcı sayısı maalesef henüz istediğimiz düzeyde değil. Halihazırda 28 bin 53 aktif kullanıcı sayısı var.
Uygulama ile bugüne kadar 7 bin 782 ihbar alınmış ve müdahale edilmiştir. Bu noktada müsaade ederseniz bir sitemimi de dile getirmek isterim. Arkadaşlarımız merak etmişler, kadın dergilerinin ve kadın derneklerinin internet sitelerini incelemişler. KADES uygulamamız için herhangi bir bilgilendirmeye, bir banner çalışmasına veya ana sayfada bir habere maalesef rastlayamamışlar. Buna dikkat çekmek istedim, çünkü kadına şiddet meselesi herkesin farkındalığına ve birbiriyle iletişim içinde olmasına ihtiyaç duyan bir meseledir."

Soylu, hedeflerinin Türkiye'nin şehirlerini dünyanın en güvenli şehirleri, Türkiye'yi de dünyanın en güvenli ülkesi yapmak olduğunu dile getirdi.
 

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