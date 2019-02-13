-Şanlıurfa'da HDP'nin yürüyüşüne izin verilmedi

- Yürüyüş yapamayınca oturma eylemi yaptılar

- Milletvekillerinin yürüyüş yapmasını polis engelledi





HDP İl Binasına Geçtiler

HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ömer Öcalan, Nusrettin Maçin, Ayşe Sürücü ile Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Birecik’te yürümek istedi. Parti binasından çıkıp yürüyüş yapmak isteyen vekillere polis izin vermedi. Çevik kuvvet polisinin etrafını sardığı vekiller, yürüyüş yapamayacaklarını anlayınca oturma eylemi yaptı. Bir süre yolda oturan vekiller daha sonra geldikleri araçlara binip Suruç ilçesine geçti. Burada da yürüyüş yapamayan vekiller araçlarına binip bu defa Şanlıurfa merkeze gelerek HDP İl binasına geçti.



