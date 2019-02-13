​Harran’da Cumhur İttifakı’na Sinsi Oyun

Ak Parti Encümenleri İstifaya Zorlandı

Cumhur İttifakına Zarar Vermeye Çalıştılar

Harranlılar Destekten Vazgeçmeyecek

-Harran’da istifa depremiHarran’da Cumhur İttifakına kirli oyunlar oynanmaya başladı. Cumhur İttifakının gücünü her geçen gün sadece Harran’da değil Tüm Türkiye’de etkili olduğunu gören ve bundan rahatsızlık duyan birkaç isim Harran Belediyesi’ndeki Ak parti Encümenlerini istifaya zorladı. Encümenler, K.G ve M.A’nın aldıkları karar ile Ak Parti’den istifa etti.. Alınan bu kararın elebaşı olan K.G ve M.A’nın, çeşitli vaatlerle onlarca insanı istifaya sürükledikten sonra kendi istifalarını gizli bir şekilde geri çektiği öğrenildi.Harran Belediyesi’nde dönen bu kirli oyunda, ortaya atılan iddialar göre istifa eden 19 tane Ak parti encümeni olduğu öğrenildi. Harran Belediyesi’nde kendi aralarında bile anlaşmakta güçlük çeken birkaç ismin istifaya zorlandıktan sonra sırtlarından vurulması Şanlıurfa’nın gündemine otururken, bu olayda Cumhur İttifakına zarar verilmesi ön planda olduğu konuşuldu.Cumhur İttifakının Harran’da ne kadar etkili olduğunu gösteren bu olayla ilgili söz konusu şahıslardan herhangi bir açıklama gelmezken kulaktan kulağa yayılan bu tezgah, Harranlı vatandaşları kararlarından geri döndürmeyerek Cumhur İttifakına bağlılıklarının devam edileceği öğrenildi.