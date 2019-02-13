​5 Dakikada 50 Fatura Kesilir Mi?

Yasal Dayanağı Yoktur!

"Vatandaşa 3 Yılda 300 Milyon Vurgun"

5 Dakikada Farklı İlçelere Ait 50’den Fazla Fatura Kesilmiş

Başsavcı Soyguna Takipsizlik Kararı Verdi

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, elektrik faturaları üzerinden yapılan usulsüzlükleri, “Düşük tüketimli aboneye ek tüketim uygulayarak 180 kilowata neden sabitliyorlar? Yani bir ev en az 180 kilowat elektrik kullanabilir diyerek afaki faturalar belirleniyor. 1 kilowatı 180 kilowata sabitlemenin yasal dayanağı nedir?” diyerek Meclis kürsüsünde sordu.TBMM kürsüsüne ampul ile çıkarak, elektrik faturaları üzerinden vatandaşa yapılan haksızlığı dile getiren CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin elektrik dağıtım şirketinin, faturalara ek tüketim adı altında bir miktar yansıttığını açığa çıkardı.Tanal, ek tüketim miktarının bir yasal dayanağı olmadığını kaydetti. Tanal, sözlerine şöyle devam etti:“Elektrik faturalarında (+/- kwh) terimlerinin yer aldığı bir bölüm var. Bu bölüm ek tüketim anlamına gelmektedir. Bunun bir diğer adı da ATF yani Asgari Tahakkuk Faturasıdır. Yani özel şirketler eliyle vatandaştan alınan miktardır. Hiçbir açıklaması olmadan, hiçbir mantığı olmadan, karşılığında hiçbir hizmet olmadan, özel elektrik dağıtım şirketinin uygun gördüğü ancak yasada yeri olmayan herhangi bir miktarın vatandaşın faturasına yansımış halidir. Biri çıksın Asgari Tahakkuk Miktarı nedir açıklasın! Bu Asgari Tahakkuk Miktarı faturalara kalem olarak yansımaz! Bu miktarı bu işi gerçekten anlayan biri faturaya baktığında ancak anlayabilir. Bazı faturalarda bunu anlamak da mümkün değildir. Bu ATF yani ek tüketim dediğimiz vurgun yöntemi genelde kırsal alanlarda uygulanıyor. Neden olduğunu hiç düşündünüz mü? Kırsal kesimde yaşayan vatandaş bu işin peşine düşmez anlamaz, bakmaz, gözü kapalı faturayı öder mantığı ile vatandaşa hem hakaret edilmiş oluyor hem de vatandaş kelimenin tam anlamıyla soyuluyor."Tanal, “1 kilowatı 180 kilowata sabitlemenin yasal dayanağı nedir?” diyerek konuşmasına şöyle devam etti; Bu en insaflısı… 1 kilowat tüketim yapılmış, aynı saat, aynı tarih aynı kişi tarafından düzenlenmiş elektrik faturaları düşünün. Aynı elektrik faturaları birinde 75 TL kesilmiş, birinde 210, birinde 217 TL… Bu farklılığa neden olabilecek hiçbir şey yokken neden farklı miktarlar? 2016, 2017 ve 2018 yılları içinde ödenen düşük tüketimli bütün elektrik faturalarında ek tüketim uygulandı. 2018 yılında 2 milyon 300 bin kez ek tüketimli fatura basıldı. Bu faturalardan her yıl için 100 milyon TL vurgun yapıldı. 3 yılda 300 milyon TL vurgun vatandaşın cebinden çıktı!”Şanlıurfa'nın farklı ilçelerine ait meskenlere, 5 dakika içerisinde 50’den fazla fatura basıldığının altını çizen Tanal, yaptığı açıklamada şunları kaydetti;“2018’in 5. 6. 7. ve 8. ayları söz konusu elektrik dağıtım şirketi için ne ifade ediyor biliyor musunuz? Kuruşluk faturalar ile bu 4 ay içerisinde yaptıkları vurgunu ifade diyor. 2018’in 5, 6, 7 ve 8. aylarında 40 kuruşluk, 50 kuruşluk faturalar basıldı. Bu aylarda tam 24 bin abone vardı. Bütün faturaların dahi 40 kuruş veya 50 kuruş olduğunu kabul edersek en iyi ihtimalle 12 bin lira vurgun yapıldı. 50 kuruşluk fatura mı olur? Hedefledikleri fatura sayısına ulaşmak için hayali kuruşluk faturalar kesildi. Faturalar üzerinde ekip kodu diye bir kod yazar. Bir kişi 5 dakika içinde 50’den fazla fatura kesiyor! O 50’den fazla faturanın üzerinde de aynı kod numarası var. Yani bu faturaları hep aynı kişi kesmiş. Hem de bir kısmı Halfeti’de bir kısmı Siverek’te bir kısmı da Hilvan’da! 5 dakika içerisinde bu üç ilçeye nasıl gidiyor? Zaten bir fatura yaklaşık bir dakikada basılıyor. Bunları neden yapıyorlar? Kurumun genel müdürlüğünde belirlenen sayıda elektrik faturası kotasını tutturmak, yani miktarı ne kadar olursa olsun hedeflenen sayıda fatura basmak. Diğer bir neden ise yine genel müdürlükçe belirlenen kilowat hedefini tutturmak yani toplam faturalarla hedeflenen paraya ulaşmak. Hatta çalışanlara, ne kadar fazla fatura basarlarsa veya yüksek miktarda fatura çıkarırlar ve tahsil ederlerse başarılı olduklarını gösteren primler bile veriliyor.”Söz konusu usulsüzlük ile ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılmış şikâyetleri olduğuna değinen Tanal, bu şikâyetlere takipsizlik kararı verildiğini söyledi. “Bu soyguna takipsizlik kararı veren savcının hukuk fakültesi diplomasının iptal edilmesi gerekir” diye konuşan Tanal, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Bu elektrik faturaları üzerinden yapılan soyguna, vurguna göz yuman kim varsa, başta savcı olmak üzere söz konusu elektrik dağıtım şirketi yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Vatandaşın hakkını size yedirmeyiz. Siz nasıl yolsuzluklarınızla, vurgunlarınızla, soygunlarınızla vatandaşın ışığını söndürdüyseniz, vatandaş da sandıkta ampulünüzün ışığını söndürecek” diyerek sözlerine son verdi.