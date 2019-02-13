​Bucak’ın Annesinden Siverek’e Teşekkür

Bir Kez Daha Sahip Çıktınız

Pazar günü CHP adayı Bucak kente gelmiş büyük bir sevgi seli ve binlerce kişi tarafından karşılanmıştı.Bucak’ın annesi, herkesin de anne olarak hitap etiği Zeynep anne Siverek’e teşekkür etti.Zeynep Bucak Mesajında;“Sevgili Siverekli hemşerilerimiz bir kez daha bize sahip çıktığınız için teşekkür ederim.Oğlum Fatih’e ve bize verdiğiniz destek ve sevgi karşısında siz değerli hemşerilerimize çok teşekkür ederim.İyi ki varsınız sizin desteğinizle inşallah bu seçimleri kazanacağız tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun” dedi.