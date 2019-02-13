​Emre Belözoğlu'na FETÖ'den Soruşturma, Hesapları İnceleniyor

- Emre Belözoğlu’nun geçmişe dönük hesapları incelenecek
Hesap Hareketleri İncelemeye Alındı
FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, 7 Ocak tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından mahkemeye ulaşan yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında soruşturma yürütülüyordu. Yürütülen soruşturma kapsamında Emre Belözoğlu’nun 25 Aralık sonrası Bank Asya’ya 2 milyon TL yatırdığını iddia edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık Belözoğlu'nun geçmişe dönük banka hesap hareketlerini incelemeye aldı.
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