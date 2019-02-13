Eski Eşini Zorla Kaçırdı

Cesedi Bıraktığını İtiraf Etti

-Eski eşini zorla kaçırıp öldürdü-Yakalanan adam cinayeti itiraf ettiEdinilen bilgiye göre olay, Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşandı. İki çocuk annesi Alev Yıldırım, eski eşi ve çocuklarının babası M.G. tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirildi.Emniyet birimleri tarafından otomobili bulmak için çalışma başlatıldı, ancak çalışmalardan bir sonuç alınamadı. M.G. gece saatlerinde 155 polis imdat hattını arayarak eşini Niksar'a bağlı Çimenözü köyü yakınlarında öldürdüğünü, cesedini de orada bıraktığını itiraf etti. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Köy yakınlarında jandarma ekipleri Alev Yıldırım'ın cesedine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi otopsi için Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.