Şanlıurfa'da Enkaz Altında Kalan Çocuk Öldü

Bahçe Duvarı üzerine Devrildi

Hastanede Hayatını Kaybetti

- Şanlıurfa'da çocuğun feci ölümü- Yıkılan duvarın altında kalan Emine hastanede öldüEdinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Çukurca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Ö. (12), akrabasının evine gitmek için evden çıktı. Evlerinin yakınında bulunan ve yağış sonrası hasar gören bahçe duvarı, çocuğun üzerine devrildi.Enkaz altında kalarak ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.