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Bu haber 13 Şubat 2019 14:30:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Organize İşler Filmi Gerçek Oldu

Yılmaz Erdoğan'ın yönetip oynadığı ve başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un olduğu "Organize İşler 2 Sazan Sarmalı" filmi Adana'da gerçek oldu. Halk arasında "sazan sarmalı" da denilen işleri birbirine dolaştırma yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.

​Organize İşler Filmi Gerçek Oldu

-Organize İşler filmi gerçek oldu
 

Dolandırıcılığın Böylesi

İddiaya göre, Yasin E. (54) 2016'da Diyarbakır'da meşrubatcılık yapan Bilal C.'nin iş yeri numarasını internet üzerinden bulup aradı. Kendisinin de meşrubatçı olduğunu söyleyen şüpheli, elinde piyasa değeri 120 bin lira olan kutu içecek olduğunu, çok sıkıştığını ve bu ürünleri 65 bin liraya satmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Bilal C., içecekleri kendisinin alabileceğini söyledi. Yasin E., daha sonra Adana'da kuyumculuk yapan Zeki Ö'.yü arayıp 65 bin liralık altın alacağını söyleyerek, kuyumcunun hesap numarasını istedi. Şüpheli, Zeki Ö.'den aldığı hesap numarasını Bilal C'ye vererek "Parayı bu hesap numarasına yolla, daha sonra sana vereceğim adrese kamyoneti yolla ve meşrubatları al" dedi. Bilal C.'nin 65 bin lirayı yollaması üzerine kuyumcuya giden Yasin E., altınları alıp kayıplara karıştı. Adana'ya gelen Bilal C. ise dolandırıldığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu. Zeki Ö. isimli kişinin kendisini dolandırdığını söyleyen Bilal C., parasının bulunmasını istedi. İhbar üzerine kuyumcuya giden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Zeki Ö.'nün ifadesini aldı. İş yeri sahibi, "Ben kimseyi dolandırmadım. Bir kişi benden 65 bin liralık altın almak istedi. Hesap numaramı verdim, para gelince de altınları teslim ettim" dedi. 

 

Sazan Sarmalı Dolandırıcılık

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, görüntülerden eşkalini belirlediği kişinin hiçbir suç kaydı olmadığını tespit etti. Halk arasında 'sazan sarmalı' anlamına gelen dolandırıcılık yönteminin 'işleri birbirine dolandırma' usulüyle yapıldığı ortaya çıktı. 


 

Aynı Olay Diyarbakır’da da Yaşanmıştı

Aynı yöntemle 12 Temmuz 2018'de yine Diyarbakır'da züccaciye firması olan Latif O'nun 65 bin lirasını dolandıran Yasin E., 11 Şubat'ta yine Diyarbakır'da doğalgaz firması olan Abdullah A.'yı internet üzerinden numarasını bularak aradı. "Elimde 35 adet yoğuşmalı kombi var. Bunların piyasa değeri 150 bin lira, almak istersen kombiler Elazığ'da, sana 65 bin liraya bırakırım" diyen Yasin E., daha sonra Adana'da kuyumcu Naime B.'yi arayıp 65 bin liralık altın alacağını söyleyerek hesap numarası istedi. Hesap numarasını Abdullah A.'ya veren şüpheli, parayı hesaba yatırttı. Elazığ'a giden Abdullah A. dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Yasin E. ise kuyumcudan altınları aldı. Bu sırada yolda devriye gezen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcudan çıkan kişinin 2016'da Zeki Ö.'yü dolandıran Yasin E. olduğunu fark etti. Polis, şüpheliyi üzerindeki altınlarla birlikte yakaladı. Emniyete götürülen Yasin E. sorguya alındı. Kuyumcular, altınları alan kişinin Yasin E. olduğunu söyledi. "Ben kimseyi dolandırmadım, güvenlik kamerasındaki kişi ben değilim" diyerek suçlamaları reddeden zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 

Organize İşler Sazan Sarmalı Filmine Benzetildi

Dolandırıcının bu yöntemle vatandaşları dolandırması bu ay başında gösterime giren Yılmaz Erdoğan'ın hem yönetip hem oynadığı, başrollerinde ise Adanalı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un da olduğu Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmini akla getirdi. Filmde de aynı bu yöntemle yapılan dolandırıcılık anlatılıyor. 
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