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Bu haber 13 Şubat 2019 12:00:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Hasarlı Binanın Çökmesinden Endişe Ediliyor

İstanbul Kartal'da çöken bina sonrası Şanlıurfa’da da vatandaşlar hasarlı bina korkusu yaşıyor. Oturdukları apartmanın yan tarafında bulunan apartmanla bitişik inşa edildiğini, geçen 4 yılda binaların yaklaşık 20 santim ayrıldığını belirten bir grup vatandaş, çökme tehlikesine karşı inceleme yapılmasını istedi.

​Şanlıurfa’da Hasarlı Binanın Çökmesinden Endişe Ediliyor

- Şanlıurfa'da vatandaşların hasarlı bina korkusu 
- 21 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul’daki bina çökmesi sonrası Şanlıurfa’da vatandaşlar hasarlı bina korkusu yaşıyor 
- Bitişik iki binanın kayma sonucu birbirinden ayrıldığı iddiası ev sahiplerini korkutuyor 


Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi’nde bitişik inşa edilen 5 katlı iki bina arasında dev bir çatlak oluştu. Yaklaşık 20 santim genişliğindeki çatlak, bina sakinlerini tedirgin etti. Vatandaşlar, 21 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul Kartal’daki bina çökmesi sonrası çatlağın oluştuğu binalarının bir yetkili tarafından incelenmesini istedi. Binalarda kayma olduğu da iddia edildi. Yaklaşık 60 kişinin yaşadığı 5 katlı binanın altında 2 tane eczane bulunuyor. 



 

“Geceleri binadan sesler geliyor” 

Bina sakinlerinden Hasan Kaş, geceleri korku içinde uyumaya çalıştıklarını ve zaman zaman binada yaşanan kayma sonucu seslerin geldiğini belirterek, “4-5 yıl önce bu bina böyle değildi. Binada otururken sesler geliyor. Deprem olduğunu sanıyoruz, dışarı kaçıyoruz. Bizim binamız merkezi bir yerdedir. Geceleri uyurken binadan sesler geliyor. Korku içerisindeyiz. Binamız 5 katlıdır. 10 ev var. Binada 50-60 kişi yaşıyor. Yetkililerden beklentimiz gerekli adımları atılmasını talep ediyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Biz nereye müracaat ediyorsak, bizleri müteahhitlere yönlendiriyorlar. Müteahhitler de para istiyorlar, bizimde o kadar para verme gücümüz yok. Biz bu binada tehlikeli ve risk altında yaşıyoruz. Bizim çoluk çocuğumuz var korkuyoruz bir şey olacak diye. Bu bina gitti gidecek. Binamız gün geçtikçe yan bir şekilde yatıyor. İstanbul’da yıkılan binadan sonra bizim çocuklar korkuyor. Korkudan binaya giremiyorlar. Biz İstanbul’da yıkılan bina gibi olmak istemiyoruz. Yetkililerden acil bir şekilde gerekli adımları atmasını istiyoruz. İş işten geçtikten sonramı yetkililer gelsin. Biz bu felaketi yaşamak istemiyoruz” dedi. 





 

İstanbul’daki olay sonrası vatandaşları korku sardı 

Binaya girince endişe duyduğunu aktaran 14 yaşındaki Seren İnanç, “Haberlerde İstanbul’da yıkılan bir binanın yıkılışını izledik. Çok korkuyoruz. Binaya girince tedirgin oluyoruz. En ufak bir sarsıntıda endişeleniyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz. Tek başıma evde kalamıyorum. Çok korkuyorum. Sürekli bir korku içindeyiz. Artık bize yardım yapılması istiyoruz. Kim yaşamak ister ki böyle bir evde. Bir araba geçtiğinde binada sarsıntı oluyor. Binamız titriyor, endişe duyuyoruz. Başka gidecek bir yerimiz de yok. Yardım edilmesi bekliyoruz” şeklinde konuştu. 


 

“Çocuklarımızın psikolojisi bozulmuş” 

Binanın merdivenlerinden çıkınca sarsıntı olduğu ifade eden bina sakini Gülnaz Demir ise “Binamız sallanıyor. Binada bir sarsıntı olunca çocuklarımızı alıp dışarı çıkıyoruz. Binamız yıkıldıktan sonra yetkililerin gelmesinin bir anlamı yok. Bina göz önünde görünüyor. Çocuklarımızın psikolojisi bozulmuş. Merdivenlerden çıkınca sarsıntı oluyor. Binamız her zaman sallanıyor. Bina korkusu içimizi sarmış. Uykularımız kaçmış” diye konuştu. 



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