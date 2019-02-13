100 Kişilik Grupla Ak Parti’ye Geçti

Mirkelam’ın Katkısı Büyük

Hep Birlikte El Ele

Rozeti Mirkelam Taktı

-Yaşar Ailesi, HDP’den Ak Parti’ye Geçti-Ak Parti Rozeti Mirkelam Tarafından Takıldı2014 Yerel seçimlerinde HDP’den ilçe belediye meclis üyesi seçilen Adnan Yaşar yaklaşık 100 kişilik bir grupla Ak Parti’ye katıldı. Hakların Demokrasi Partisi’nde istifa eden Adnan Yaşar, ailesi ve arkadaşlarından oluştuğu büyük bir grupla Ak Parti’ye Katılımını gerçekleştirdi.Yaşar Ailesinin Ak Parti’ye katılmasında Birecik Belediye Başkan adayı Mahmut Mirkelam’ın büyük katkıları göz ardı edilemezken, Birecik’te Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Adayı Mirkelam, ilçede birçok aile ve akrabaları ile görüşerek Ak Parti saflarına geçmesini sağladı.İlçe Ak parti belediye başkan adayı Mahmut Mirkelam HDP’den Ak Parti saflarına geçen Yaşar ailesinden Adnan Yaşar ve arkadaşlarına teşekkür ederek, “Hepimiz biriz. Bu memleket hepimizin! Hep birlikte el ele en güzel sonuçları alırız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı bu yolda Türkiye için, Birecik için birlikte çalışacağız. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.Birecik Ak Parti İlçe Başkanlığı binasında yapılan katılım töreninde Belediye başkan adayı Mahmut Mirkelam tarafından Adnan Yaşar'a Ak parti rozeti takıldı.