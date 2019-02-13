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Bu haber 13 Şubat 2019 10:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Akbaş, 6 Liraya Mal Edip 4 Liraya Sattığınızı Söyleyin

STK Başkanı Faruk Akbaş sebze ve meyve fiyatlarının basında yanlış gösterilmesine tepki göstererek, halkı yanlış yönlendirmelerine ateş püskürdü. Akbaş, birçok esnafın zan altında kalmasına sebep olan bu tarz haberlere itibar edilmemesini sağlamak için; 6 Liraya Mal edilen soğanın 4 Liraya satıldığının açıklanmasını istedi.

Akbaş, 6 Liraya Mal Edip 4 Liraya Sattığınızı Söyleyin

-Sebze ve meyve fiyatları konusu gündemden düşmüyor
-Akbaş, sebze fiyatları ile ilgili açıklama yaptı

 

Basın Çarpıtıyor

STK Başkanı Faruk Akbaş, son dönemlerde hükümetin hal ve sebze – meyve fiyatları ile ilgili yaptığı projelerin basında oldukça yanlış yönlere saptırıldığından dert yakınarak bir açıklamada bulundu.

Akbaş, “Milyonlarca esnafı halkın gözünde, üçkâğıtçı, fırsatçı, vurguncu gösterircesine, yanlış bilgilerle karalayanlara hakkımızı helal etmiyoruz” diyerek şu açıklamada bulundu;



 

Milyonlarca Esnaf Zan Altında Kalıyor

“BAŞKAN NE OLUR YAZMA DİYORLAR, DAYANAMIYORUM...

Devlet Halkın ucuza alabilmesi için ürünleri direk merkezden alıp, maliyetine satabilir, saygı duyarım. Bazen ürünleri alıp alış fiyatının altında satarak, zararı hazineye yükler, (aynen şimdi yaptığı gibi) ona da saygı duyarız. Ama milyonlarca esnafı halkın gözünde, üç kağıtçı, fırsatçı, vurguncu gösterircesine, yanlış bilgilerle karalamaz, karalayamaz. Bu vicdani de değil, insani de değildir.

BİZ HAKKIMIZI BU YALAN HABER YAPAN BASINA HELAL ETMİYOR, ONLARIN KAHRU PERİŞAN OLMASINI ALLAHTAN NİYAZ EDİYORUZ.

Biz yerinde 5.50 ye patlıcanı zor alıyoruz, aynı fiyattan devlette alıyor. İkimize de maliyeti Toptan olarak 6 TL oluyor.

Devlet satıyor 4 TL'ye. Ben devletle rekabet yapabilir miyim?

Ama ne olur çıkıp anlatın. 6 TL’ye mal edip 4 TL’ye sattığınızı söyleyin. Yoksa milyonlarca esnafı zan altında bırakıyorsunuz. Kadın çıkmış televizyona tarlada yeşil soğan 98 kuruş, pazarda 15 TL diyor. Allah’ından bulasın. Hangi tarlada 98 kuruş söylesene bizde oradan alalım. Tarlada 10 TL’nin altında yeşil soğan nerede var? İnşallah birileri insafa gelir de yanlıştan dönerler. ÜRETİM, ÜRETİM, ÜRETİM. Başka yolu yok, tanzimle bu iş olmaz. Yarında havalar ısınır, fiyatlar düşer, biz düşürdük diye havalara girersiniz, millette inanır. Ya önümüzdeki kış ne olacak?...”
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