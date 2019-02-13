​MHP İl Başkanı Güneş, Enginyurt’un Konuşması Çarpıtıldı!

Şanlıurfa MHP İL Başkanı Mahmut Güneş, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un Harran’da yaptığı konuşmanın Araplara hakaret etti denilerek çarpıtıldığını belirterek şu açıklamada bulundu;“YA Beka YA Bela :Pazar günü Şanlıurfa’yı ve Harran ilçemizi ziyaret eden MHP Ordu Millet vekilimiz Sn Cemal ENGİNYURT, Harran ilçemizde yapmış olduğu hem şehrinizin hem de bölgemizin birliğini ve beraberliği açısından, Cumhur ittifakının ne kadar önemli olduğunu belirtikten sonra, sınırlarımızda terör örgütlerinin Devletimizin sıkıntıya girmesini elini ovuşturarak beklediği bu süreçte yaklaşan yerel seçimlerin Ülkemizin bekası açısından çok önemli olduğunu ve bu topraklarda yaşayan Vatanına ve Milletine bağlı olan ve bunu her ortamda dile getiren yiğit diyarı Harranlı hemşerilerimizin de bu ittifaka sonuna kadar sahip çıkacağından hiç kimsenin şüphesi olmadığını üstüne basarak belirtmesine rağmen ve bu ittifaka herkesin sahip çıkması gerektiğini herkes tarafından anlaşıla bilir ve yalın bir TÜRKÇE ile konuşan Sn Millet vekilimizin konuşmasını, çarpıtarak Araplara hakaret eti diye yalan ve yanlış ifade kullanan bir takım şahsi çıkarları peşinde koşan art niyetli bir takım çevreler ne yaparsa yapsınlar bu büyük birlikteliğe zarar vermeye güçleri yetmeyeceğini ve bu küçük hesapları içerisinde Yok olup gideceklerini ve kendi kazdıkları kuyuya düşeceklerini, burdan açıkça belirtiyorum.Mahmut GÜNEŞ MHP Şanlıurfa İl Bşk”