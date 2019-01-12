Yıldız,Niğde’de Aday Açıklama Programına Katılacak

AK Parti Tüm Coğrafya'nın Partisidir

Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliğidir

Şanlıurfa milletvekili ve MKYK üyesi ibrahim Halil Yıldız,Niğde İlinde Yarın Saat 13:00 te Kapalı spor salonunda yapılacak olan Ak parti belediye başkanlığı Adaylarının.Açıklanacağı Programa katılacak.Milletvekili İbrahim Halil Yıldız,Yapmış olduğu açıklamada.AK Parti belediye başkan adaylarından ‘adalet, emanet ve millete sadakat’ özelliklerine riayet etmesini yürekten tavsiye ettiğini söyledi.Yıldız, Niğde’nin ilçelerinin AK Parti ve ‘Cumhur İttifakı’ adaylarının açıklandığı törene yarın Allah’ın izniyle katılacağız.AK Parti’nin, her ilin ve Türkiye’nin partisi olduğunu belirten Yıldız,Hizmet belediyeciliğinin AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile başladığına vurgu yaparak.”AK Parti Türk’ün de, Kürt'ün de, Arap'ın da, Laz'ın da, Çerkez’in de, Roman'ın da, Arnavut’un da bu coğrafyada kim varsa herkesin partisidir. Onun için Niğde teşkilatımız ne kadar kuvvetliyse, Şırnak teşkilatımız da o kadar kuvvetli olmalı. AK Parti Türkiye’nin partisi olduğunu anlatı.Hizmet belediyeciliği Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başladı. Ondan sonra bir şekilde marka haline geldi. AK Parti belediyeciliği bir marka haline geldi ama bu marka ve patentin sahibi Recep Tayyip Erdoğan’dır, Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir” dedi.