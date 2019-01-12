Urfa'nın Çatı Adayı Belli Oldu

Aydınlık,Çatı Adayı Destekleyeceklerini Bildirdi

-Çatı adayı' ile ilgili basın toplantısı düzenledi.Adayının Sabahattin Cevheri olduğunu açıkladıCHP Şanlıurfa Milletvekili, uzun zamandır gündemde olan ve çok tartışılan 'çatı adayı' ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Aydınlık, çatı adayının Sabahattin Cevheri olduğunu açıkladıUzun zamandır gündemde olan çatı adayının ismi bugün netleşti . çatı adayı olması beklenen Sabahattin Cevheri ismi bugün kesinleşti. Milletvekili Aydınlık, ismi bir süredir gündemde olan Sabahattin Cevheri’nin açıklama yapmasının ardından Şanlıurfa’da çatı adayı destekleyeceklerini bildirdi.