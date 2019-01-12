Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 12 Ocak 2019 19:00:36 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'nın Çatı Adayı Belli Oldu

Aydınlık, çatı adayının Sabahattin Cevheri olduğunu açıkladı

Urfa'nın Çatı Adayı Belli Oldu

-Çatı adayı' ile ilgili basın toplantısı düzenledi
.Adayının Sabahattin Cevheri olduğunu açıkladı


CHP Şanlıurfa Milletvekili, uzun zamandır gündemde olan ve çok tartışılan 'çatı adayı' ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Aydınlık, çatı adayının Sabahattin Cevheri olduğunu açıkladı


 

Aydınlık,Çatı Adayı Destekleyeceklerini Bildirdi

Uzun zamandır gündemde olan çatı adayının ismi bugün netleşti . çatı adayı olması beklenen Sabahattin Cevheri ismi bugün kesinleşti. Milletvekili Aydınlık, ismi bir süredir gündemde olan Sabahattin Cevheri’nin açıklama yapmasının ardından Şanlıurfa’da çatı adayı destekleyeceklerini bildirdi.



 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa’da Ahır Çöktü, 8 Hayvan Telef oldu
Urfa’da Ahır Çöktü, 8 Hayvan Telef oldu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.
Oyuncu Hande Erçel’in Acı Günü
Oyuncu Hande Erçel’in Acı Günü
İstanbul’da bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Hande Erçel’in annesi Aylin Erçel hayatını kaybetti. Yaşam savaşını kaybeden Aylin Erçel için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Öncelik İsteyen Hasta Yakını, Doktoru Darp Etti
Öncelik İsteyen Hasta Yakını, Doktoru Darp Etti
Bir hasta yakını, hastasına öncelik isteme meselesi yüzünden çıkan arbedede acil servis doktorunu darp etti.
Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı, Çiftçiler Tedirgin
Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı, Çiftçiler Tedirgin
3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Turgutlu ilçesinde bulunan Irlamaz Çayı taşarak binlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldı.
Yıldız,Niğde’de Aday Açıklama Programına Katılacak
Yıldız,Niğde’de Aday Açıklama Programına Katılacak
Şanlıurfa milletvekili ve MKYK üyesi ibrahim Halil Yıldız,Niğde İlinde Ak parti belediye başkanlığı Adaylarının Açıklanacağı Programa katılacak.
Urfa'nın Çatı Adayı Belli Oldu
Urfa'nın Çatı Adayı Belli Oldu
Aydınlık, çatı adayının Sabahattin Cevheri olduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Seslenen 13 Yaşındaki Çocuk Göz Yaşlarına Boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Seslenen 13 Yaşındaki Çocuk Göz Yaşlarına Boğuldu
AK Parti Aday Tanıtım Toplantosında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sırasında kendisine seslenen çocuğa “Deden kurban olsun sana. Ağlamak yok. Benide ağlatırsın" dedi. Erdoğan’a sesini duyuran çocuk daha sonra göz yaşlarına boğuldu.
Servis Şoföründen Kız Öğrenciye İğrenç Sözler!
Servis Şoföründen Kız Öğrenciye İğrenç Sözler!
Ortaokul öğrencisi kızlara sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü tutuklandı.
10 Günde 58 Evi Soyan Hırsızlar Yakalandı
10 Günde 58 Evi Soyan Hırsızlar Yakalandı
10 gün içinde 58 köy ve yayla evinden hırsızlık yapan 5 şüpheli, kiraladıkları araçlarla yakalanarak gözaltına alındı.
YSK Açıkladı! Seçmen Kaydı Dondurulacak
YSK Açıkladı! Seçmen Kaydı Dondurulacak
YSK: "Beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak"
Dünya'daki Mars, 500 Bin Ziyaretçi Çekti
Dünya'daki Mars, 500 Bin Ziyaretçi Çekti
Mars’ın yüzeyine olan benzerliği ile dikkat çekerken 500 bin kişi tarafından ziyaret edildi
Ücretsiz Bez Torba Dağıttılar, Vatandaş Saniyeler İçerisinde Bitirdi
Ücretsiz Bez Torba Dağıttılar, Vatandaş Saniyeler İçerisinde Bitirdi
Saadet Partisi Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara ücretsiz bez torba dağıtıldı.
​E-Devletten Baktı Ailesini Bile İnandıramadı
​E-Devletten Baktı Ailesini Bile İnandıramadı
​Sanayi Sitesinde Büyük Yangın
​Sanayi Sitesinde Büyük Yangın
Araç ile Trafoya Girdi, Çığlık Seslerini Duyanlar Şikayet Etti
Araç ile Trafoya Girdi, Çığlık Seslerini Duyanlar Şikayet Etti
​Ortaokul'da Skandal Olay, Görüntüleri Ortaya Çıktı
​Ortaokul'da Skandal Olay, Görüntüleri Ortaya Çıktı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:32
Öğle
12:40
İkindi
15:13
Akşam
17:37
Yatsı
18:56
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿