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Bu haber 12 Ocak 2019 20:00:10 Tarihinde eklenmiştir.

Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı, Çiftçiler Tedirgin

3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Turgutlu ilçesinde bulunan Irlamaz Çayı taşarak binlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldı.

Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı, Çiftçiler Tedirgin

-Dün saat 11’den beri bu su tarım arazilerine akıyor, binlerce dönüm arazi şuan sular altında
-Tarım arazilerinin zarar gördüğü Turgutlu'da çiftçiler sular altında kalan arazileri için endişeli olduklarını belirtti.

 

24 Saatte 32 Kilogram Yağış Aldı

Manisa'da Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte 32 kilogram yağış alan Turgutlu'da Irlamaz Çayı önünde bulunan yolu yıktı ve binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Irlamaz Çayının patladığı noktada incelemelerde bulunan Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Irlamaz Çayı’nın taşması nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını ve çiftçilerin zarar gördüğünü söyledi.

 

30 İle 40 Bin Arasında Lahana Ve Karnabaharı Sular İçinde Kaldı

 Irlamaz Çayının debisinin yükseldiğini ve yolu patlatarak suyun yön değiştirdiğini belirten Şenol, “Son 2-3 gündür aşırı yağışlardan dolayı Irlamaz Çayının debisinin yükselmesi ile buradan yolu patlattı ve binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Su hala akmaya devam ediyor. Şuan önümüz de bulunan alanın acilen temizlenip buranın kapatılması lazım. Yoksa bu su haftalarca akacaktır. Dün saat 11’den beri bu su tarım arazilerine akıyor, binlerce dönüm arazi şuan sular altında. İdris Güzgören arkadaşımızın 30 ile 40 bin arasında lahana ve karnabaharı sular içinde kaldı. Pırasa ve meyve bahçelerimizde var. Meyve bahçesi neredeyse sel ile 1 metreye yakın dolgu toprak doldu ve zarar var. Bir de buğday alanlarımız var. Buğday ekim alanlarını da sular basmıştır. Selden dolayı buğdaylarımız da zayi olacaktır" dedi.

 
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