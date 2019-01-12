Servis Şoföründen Kız Öğrenciye İğrenç Sözler!

Bugün Okula Gitme, Birlikte Kafeye Gidip, Takılalım

Sabah Erken Saatlerde Evinde Gözaltına Alındı

-Ortaokul öğrencisini taciz ettiği iddia edilen servis şoförü tutuklandıEdirne’nin Uzunköprü ilçesinde servis şoförlüğü yapan S.Y. iddiaya göre sabah saatlerinde araçta bulunan 3 ortaokul öğrencisi kıza sözlü cinsel tacizde bulundu. 3 ortaokul öğrencisi eve gittiklerinde durumu aileleriyle paylaştı.Uzunköprü'de taşımalı öğrenci servis şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası S. Y, okula taşıdığı ortaokul öğrencileri arasında bulunan kız çocuğuna aracında, iddiaya göre, "Sen çok güzelsin, seni beğeniyorum. Bugün okula gitme, birlikte kafeye gidip, takılalım" dedi. Durumu okul müdürlerine bildiren aile, servis şoförü S.Y. hakkında sözlü cinsel taciz suçlaması ile hakkında suç duyurusunda bulundu.Yürütülen soruşturma kapsamında S.Y. Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah erken saatlerde evinde gözaltına alındı. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü adliyesine sevk edildi.S.Y. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp Edirne Kapalı Cezaevine sevk edildi.