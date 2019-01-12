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Bu haber 12 Ocak 2019 14:45:13 Tarihinde eklenmiştir.

Faturayı düşüren tasarruf önerileri

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Enerji Tasarrufu Haftası’nda tüketicilere, ülke ekonomisine ve aile bütçesine destek veren ‘tasarruf’ önerileri sundu.

Faturayı düşüren tasarruf önerileri

-Şeffaf Fatura’ uygulaması ile müşterilerini aydınlatıyor
- 262 TL’lik elektrik faturasını 190 TL’ye düşürebildiğini bildirdi



Elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak faturaların yaklaşık yüzde 30 düşürülebileceğine dikkat çeken şirket, Enerji Okuryazarlığı projesi ile bilinçli enerji kullanımına destek oluyor.

Enerji kaynaklarını doğru ve verimli kullanmayı, bu anlamda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen, perakende elektrik satış sektörünün önemli şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Enerji Okuryazarlığı projesi ile tüketicilere destek oluyor. Bu çerçevede Enerji Tasarruf Haftası’nda da tüketicilere tasarruf önerileri sunan şirket, elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak elektrik faturalarında yaklaşık yüzde 30’a varan düşüşün mümkün olacağına dikkat çekti.


 

262 Tl’lik Fatura 190 Tl’ye İnebilir

Yapılan açıklamada; şirketin 2019 Ocak ayı elektrik tarifesini baz alarak hazırladığı tabloya göre aylık tüketimi 487,4 kWh olan bir aile, çok kolay uygulanabilecek adımlar atarak 262 TL’lik elektrik faturasını 190 TL’ye düşürebildiğini bildirdi. Örneğin; günde 5 saatlik kullanımla ayda 36 TL harcayan klasik ampulleri LED ampul ile değiştirerek sağlanacak tasarruf 23 TL’yi buluyor. Yine bulaşık makinesini tam kapasite doldurarak ayda 6 TL, ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce prizden çekip tabanındaki ısıyı kullanarak ayda 4 TL, buzdolabını güneş olmayan noktada, duvara en az 10 cm uzaklıkta koyarak ayda 8 TL tasarruf etmek mümkün.


 

Tüketimi Bir Tuşla Hesaplayın

Enerji okuryazarlığı çerçevesinde şirketin internet sitesinde ‘tüketim hesaplama’ uygulaması bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu sayede elektrikli ev aletlerinin ortalama kullanımına göre aylık tüketim bedelinin tek tuşla hesaplanmasını da sağladığını belirtti. Söz konusu uygulamayla tüketiciler, evde en çok kullandıkları elektrikli aletlerin günde, ayda, yılda kaç TL elektrik harcadığını net olarak görebiliyor. Elektrik faturasındaki kalemler konusunda da tüketiciyi bilgilendiren şirket, yine internet sitesinde yer alan ‘Şeffaf Fatura’ uygulaması ile müşterilerini aydınlatıyor.


 

Dünya İçin, Gelecek Nesiller İçin Tasarruf Şart

Ulusal Enerji Verimliliği Planı ile 2033 yılına kadar 30,2 milyar dolarlık bir tasarruf hedeflendiğini anımsatan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Sadece ülkemiz değil; dünya için, gelecek nesillerimiz için enerjimizi tasarruflu kullanmalıyız. Tabii burada hepimize görev düşüyor. Biz de sektöre birçok anlamda öncülük yapmış bir şirket olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Arkadaşlarımız, her evde bulunan elektrikli aletlerin günde, ayda kaç saat ne kadar elektrik tükettiğini hesaplamaya yarayan bir uygulama geliştirdi. Ardından da bu aletleri doğru kullanarak kaç TL tasarruf edilebileceğinin hesabını ortaya koydu. Amacımız vatandaşlarımızın aile bütçelerine destek olmak, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak" değerlendirmesinde bulundu.

 
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