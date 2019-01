Ücretsiz Bez Torba Dağıttılar, Vatandaş Saniyeler İçerisinde Bitirdi

Yüzde 300’e Varan Kar Sağlamaktadır

Çözüm Paketi Diye Yeni Bir Borçlandırma Paketi Hazırlamış

Bursa'nın İnegö ilesinde SP'li gençler Uzun Sokak girişinde halka ücretsiz bez torba dağıttı. Bez torbalar adeta kapışıldı. Gençlik Kolları Başkanı Resul Cerhal, yeni yıl ile birçok uygulamanın hayata geçirildiğini, birçok ürün, hizmet ve vergiye de zam yapıldığını söyledi. Bunlardan en çok tepki çekenin marketlerde uygulamaya konan paralı poşetler olduğunu ifade eden Cerhal, “Yeni uygulama ile vatandaşların marketlerden alışverişleri için alacağı poşetler 25 kuruş ile satılmaya başlandı. Saadet Partisi olarak ifade etmek isteriz ki plastik kullanımını azaltmak için yapılan her uygulamanın arkasındayız. Ancak plastik sarfiyatını azaltmak kılıfıyla yapılan rantın da, soygunun da karşısındayız. Poşet parası, sözde çevre dostu uygulama adı altında vatandaşın sırtına yüklenirken, satış yapan firma ise parayla satılan poşetlerindeki logosunu kaldırmayarak bedava reklam yapmaya devam ediyor. Tekrar üzerine basarak söylüyoruz ki, reklam içeren poşetler para ile satılamaz.Sanki bir virüs gibi şehrimizin her noktasında biten, İnegöl’ün yerli esnafını, mahalle bakkalını bitiren, adeta kapitalizmin sokak şubeleri olan zincir marketler, bu uygulama ile kendilerine ciddi maliyet oluşturan poşet bedelinden kurtulduğu gibi, poşetin maliyetini düşündüğümüzde bunun satışından da yüzde 300’e varan kar sağlamaktadır. Buradan yöneticilerimize ve yetkililerimize sesleniyoruz. Eğer mesele çevre dostu bir uygulamaysa o zaman hiçbir suretle poşet kullanılmasına izin verilmesin. Belirlenen bir fiyatın üzerinde alışveriş yapanlara ilgili market tarafından ücretsiz bez poşet verilsin” dedi.“Böylece hem poşet tamamen ortadan kalkmış olacak, hem de vatandaşa ek bir külfet getirilmeyecek" diyen Cerhal, "Ancak bu tavsiyemiz sonrasında vatandaşı değil de zincir marketlerin bu işten ne kadar zarar edeceğini düşünenler de olacaktır. İşte o zaman paralı poşet uygulamasının çevre dostu değil sermaye dostu bir uygulama olduğu ortaya çıkacaktır. Millet olarak alışverişimizde 25 kuruşun hesabını yaparken, idarecilerimizin basiretsiz yönetimi sebebiyle her birimizin cebinden binlerce lira ranta, yandaşa aktarılmaktadır. Evet, millet olarak derdimiz çok. Ekonomik, manevi, siyasi, idari sıkıntılar içindeyiz.Sanayicimiz, mobilyacımız, esnafımız günü değil artık dünü kurtarmanın hesabına düşmüş durumda. İktidar ise vatandaşa ‘çözüm paketi’ diye yeni bir borçlandırma paketi hazırlamış durumda. Halkımızı uyarıyoruz, şu an iktidarın yaptığı tek şey seçimlere kadar mevcut meseleleri ertelemektir. Bunun için de devletin elinde avucunda kalan son varlıkları gözden çıkarmışlardır. Biz milletimizin artık gerçekleri görmesini istiyoruz. Sandıkta gereken dersi vermesini istiyoruz” diye konuştu.