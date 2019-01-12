15 İlde Taksicilere Ceza Yağdı

Uygulamada 6 Bin 76 Araç Denetlendi

35 Şahıs Hakkında Adli-İdari İşlem Yapıldı

- Kuralara uymayan taksicilere ceza yağdıEmniyet Genel Müdürlüğünce 15 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Taksi Uygulaması 2019/1" uygulamasında kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan, olumsuz hava koşullarında yolcu almayan, araç içerisinde cep telefonu ile oyun oynayan taksicilere ceza yağdı.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlarca emniyet güçlerine bazı ticari taksi şoförlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler basta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği ve pazarlık usulu ile taksimetre kullanmaktan imtina gibi şikayetler geldi. Bu doğrultuda ticari taksi ve şoförlerine yönelik dün 07.00-20.00 saatleri arasında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Muğla, Samsun, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Konya, Aydın ve Eskisehir’de eş zamanlı olarak 846 noktada 2 bin 137 personel ve 694 ekibin katılımı ile “Taksi Uygulaması 2019/1” uygulaması gerçekleştirildi.Uygulamada 6 bin 76 araç denetlenirken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 8 araç sahibine kısa mesafede yolcu almamaktan 2 bin 560 TL, 1 araç şoförüne güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 320 TL, 6 araç şoförüne taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten bin 920 TL, 4 araç şoförüne araç içerisinde sigara içmekten 612 TL para cezası uygulandı. 2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 22 araç şoförüne taksimetre bulundurmamaktan 10 bin 736 TL, 59 araç şoförüne taksimetre kullanmamaktan 28 bin 792 TL, 19 araç şoförüne araçtan cop atmaktan 2 bin 52 TL, 71 araç şoförüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 16 bin 685 TL, 35 araç şoförüne kırmızı aşık ihlalinden 8 bin 225 TL, 469 araç şoförüne emniyet kemeri takmamaktan 50 bin 652 TL, 6 araç şoförüne tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 6 bin 12 TL, 1 araç şoförüne alkollü araç kullanmaktan bin 2 TL, 125 araç şoförüne diğer konulardan 86 bin 277 TL idari para cezası uygulandı. 5326 Kabahatler Kanunundan 19 araç şoförüne 5 bin 412 TL ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan 914 araç şoförüne 231 bin 915 TL olmak üzere 933 araç şoförüne 237 bin 327 TL para cezası kesildi.Ayrıca uygulamada 1 şahıs gözaltına alındı, 35 şahıs hakkında adli-idari işlem yapıldı, 1 aranan araç yakalandı, 1 hırsızlık ve 1 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 aranan şahıs yakalandı, 94 adet araç trafikten men edildi. 202 gram eroin, 3 adet kesici/delici alet, 16 adet sopa ele geçirildi.