Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 12 Ocak 2019 13:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu

Mezarlık gasilhanesinde 8 kadın gassal(ölü yıkayıcı) yılda 10 bine yakın ölüyü yıkayıp, temizleyip, kefenliyor

Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu

- İmam Hatip Lisesi mezunu kadınlar, ismi bile korkutucu olan mesleklerini severek yapıyor
- Sosyal hayatlarında mesleklerini söylediklerinde kendilerine tedirginlikle bakılan kadınlar, gassallığı anlattıklarında ise takdirle karşılanıyorlar


Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı gasilhanesinde görev yapan 8 kadın gassal (ölü yıkayıcı) yılda 10 bine yakın ölüyü yıkayıp, temizleyip, kefenliyor. İmam
Hatip Lisesi mezunu kadınlar,ismi bile korkutucu olan mesleklerini severek yapıyor.
Uncalı Mezarlığının kadın bölümü gasilhanesinde görev yapan 8 kadın gassal, sıra dışı meslekleriyle isimlerinden söz ettiriyor. Bir çok kadının görmeye bile korktuğu
ölüleri gassal olarak, yıkayıp, temizleyip, kefenleyen kadın gassallar mesleklerinden övgüyle bahsetti. Cesaret edilmesi zor bir mesleği icra eden kadın gassallar,
zamanlarının büyük bölümünü 'gasilhane' denilen ölü yıkama odasına geçiriyor. Sosyal hayatlarında mesleklerini söylediklerinde kendilerine tedirginlikle bakılan
kadınlar, gassallığı anlattıklarında ise takdirle karşılanıyorlar. 8 kadın gassal yılda yıkadıkları 10 bin ölü yakının acılarını ise yakında hissediyor.

 

Eşi Rahatsızlanınca İşe Başladı

37 yaşındaki 2 çocuk annesi Şerife Arslan ise aklında olmamasına rağmen ilk işinin gassallık olduğunu kaydetti.
Gassallığa başlamadan önce hayatında hiç cenaze görmediğini ifade eden Arslan, “Eşim daha önce mezarlıkta güvenlik görevlisiydi. Rahatsızlığı nedeniyle işinden
ayrılmak zorunda kaldı. Eşimin tavsiyesiyle buraya iş başvurusu yaptım.Daha sonra kabul edildim” dedi.

 

Sırtım Buz Tuttu

5 yıl önce işe ilk başladığı günü anlatan Şerife Arslan,“ İlk gün o kadar cenaze geldi ki çok kötü oldum. Cenaze mermere koyulduğu zaman benimde sırtım buz gibi oldu.
Sanki o taşta ben yatıyor gibi oldum. Cenaze yakınlarının her ağıt yakışında bende üzülüyorum. Herkesle aynı acıyı yaşıyoruz. Onlar bizim misafirimiz ve onları en iyi
şekilde ağırlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.
 


Mesleğimi Öğrenenler Ürperiyor

Çevresinde mesleğini öğrenenlerin soru üstüne soru sorduğunu dile getiren Şerife Arslan,“ Ne iş yapıyorsun,korkmuyor musun,nasıl yapıyorsun? Diye soruyorlar. 'Cenaze
yıkıyorum' dediğim zaman herkes bir ürperiyor. Soru üstüne soru geliyor. Beni sen yıka diyen bile oluyor. Ama korkumuz yok. Buradan çıktığım zaman her şeyi unutuyorum.
Yıkama anında çok üzülüyoruz ama bu durum normal hayatımıza yansımıyor.”

 

Çokta Kolay Değil

Mesleğini severek yaptığının altını çizen Arslan, “Bazen çok yoğun oluyoruz. Bazen az oluyor. O zamanda kefen kesiyoruz, malzemelerimizi hazırlıyoruz. Mesleğimize ilgi
de var. Ama önce nasip olması gerekiyor. Bu işi yapmak çok kolay değil. Bir cenazeyi en fazla yarım saat içinde hazırlıyoruz” diye konuştu.

 

Onların Acısı Bizim Acımız Oluyor

40 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma Akgün, 4 yıl önce gassallığa başladığını hatırlatarak, zorlukların alışınca ortadan kalktığını söyledi.
Mesleğinde ilk günün zor olduğunu anlatan Akgün, “ Çok heyecanlıydım, daha önce hiç cenaze görmemiştim. Bir hafta içinde alıştım. Kızım yaşımda birini görüyorum,
çocuklarım aklıma geliyor. Onların acıları bizim acımız oluyor. Bir yakınımızın da bu taşa yatabileceğini düşünüyoruz” dedi.


 

Zamanları Gasilhanede Geçiyor

Zamanlarının büyük çoğunluğunu gasilhane ve odalarında geçirdiklerini ifade eden Akgün şöyle konuştu:“ Çocuklarımı yemek ve ders zamanında görüyorum. İzinli günümde
ailemleyim. Misafirliğe gittiğimde mesleğimi soruyorlar. Hamile bir kadın vardı yanımda, mesleğimi öğrenince irkildi ve yanımdan çekildi. Ama bu işin yapılması
gerekiyor. Bize nasip oldu ve severek yapıyoruz.”

 

Cenazenin fotoğrafını çekmek isteyen oluyor

1 Çocuk annesi 33 yaşındaki Sevgi Akkaya, 13 yıldır gassallık yaptığını belirterek, mesleğini severek ve isteyerek yaptığını söyledi.
Çevresinde mesleğini söylediği zaman ilk başta bir tedirginlik olduğunu ama anlatınca takdirle karşılandığını ifade eden Akkaya, “ Allah’ım bize gücünü veriyor. Bu
kapıdan çıktığımız zaman her şeyi unutuyoruz. Güzel bir meslek inşallah bizden sonrada yapan olur. 13 yıldır hiçbir tepki almadım, mesai arkadaşlarımda öyle. Cenaze
yakınları bize hep dua etti. Ama bazen cenaze yakınları ölünün resmini çekmek istiyor ona dinimizin hükümleri icabı izi veremiyoruz” ifadelerine yer verdi.


 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Ücretsiz Bez Torba Dağıttılar, Vatandaş Saniyeler İçerisinde Bitirdi
Ücretsiz Bez Torba Dağıttılar, Vatandaş Saniyeler İçerisinde Bitirdi
Saadet Partisi Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara ücretsiz bez torba dağıtıldı.
Faturayı düşüren tasarruf önerileri
Faturayı düşüren tasarruf önerileri
CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Enerji Tasarrufu Haftası’nda tüketicilere, ülke ekonomisine ve aile bütçesine destek veren ‘tasarruf’ önerileri sundu.
15 İlde Taksicilere Ceza Yağdı
15 İlde Taksicilere Ceza Yağdı
15 ilde eş zamanlı "Taksi Uygulaması 2019/1" uygulaması gerçekleştirildi
Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu
Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu
Mezarlık gasilhanesinde 8 kadın gassal(ölü yıkayıcı) yılda 10 bine yakın ölüyü yıkayıp, temizleyip, kefenliyor
Paralı Poşet Uygulaması Onların İşine Yaradı
Paralı Poşet Uygulaması Onların İşine Yaradı
Vatandaşlar poşete 25 kuruş vermektense kilo işi daha ucuza almayı tercih ediyor
Gençlere 476 Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı
Gençlere 476 Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı
Genç çiftçi projesi kapsamında 476 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.
Kaybolmaya Yüz Tutan Kuzine Sobaları İçin tek Başına Direniyor
Kaybolmaya Yüz Tutan Kuzine Sobaları İçin tek Başına Direniyor
Hemen hemen her evde bulunan kuzine sobaları, bugün çok fonksiyonlu kullanımı nedeniyle sadece köy ve yayla evlerinde tercih ediliyor.
Sürpriz Yapmak İsterken Dolandırıldı
Sürpriz Yapmak İsterken Dolandırıldı
Halter turnuvasına katılacak öğrencisine sürpriz yapmak için arkadaşları ile para toparlayıp internet üzerinden spor ayakkabısı siparişi veren Beden Eğitimi Öğretmeni, kargo eline ulaştığında büyük bir şok yaşadı
Feci Ölüm! Tahta Parçaları Vücuduna Saplanan Sürücü Öldü
Feci Ölüm! Tahta Parçaları Vücuduna Saplanan Sürücü Öldü
Tahta yüklü kamyona arkadan çarpan başka bir kamyonun sürücüsü tahtaların vücuduna saplanması sonucu feci şekilde can verdi.
Seyir Halindeki Minibüs Alev Topuna Döndü
Seyir Halindeki Minibüs Alev Topuna Döndü
seyir halinde olan minibüste yangın çıktı. Yangının büyümesi ile alev topuna dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yaşlı Adama Birliktelik Teklif Ettiler Sonrasında İse...
Yaşlı Adama Birliktelik Teklif Ettiler Sonrasında İse...
Bir yaşlı adama birlikte olma teklifinden bulunan iki kadın 500 lirayı alıp kayıplara karıştı.
Yüzü Maskeli Şahıslar Önce Gençleri Gasp Etti, Sonra Pompalı Tüfekle Vurdu
Yüzü Maskeli Şahıslar Önce Gençleri Gasp Etti, Sonra Pompalı Tüfekle Vurdu
Yüzü maskeli iki kişi yürüyerek evlerine giden 2 genci gasp ettikten sonra üzerilerine pompalı tüfekle ateş açtı. Gençlerden birisi ayağından yaralandı.
​E-Devletten Baktı Ailesini Bile İnandıramadı
​E-Devletten Baktı Ailesini Bile İnandıramadı
​Sanayi Sitesinde Büyük Yangın
​Sanayi Sitesinde Büyük Yangın
Araç ile Trafoya Girdi, Çığlık Seslerini Duyanlar Şikayet Etti
Araç ile Trafoya Girdi, Çığlık Seslerini Duyanlar Şikayet Etti
​Ortaokul'da Skandal Olay, Görüntüleri Ortaya Çıktı
​Ortaokul'da Skandal Olay, Görüntüleri Ortaya Çıktı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:32
Öğle
12:40
İkindi
15:13
Akşam
17:37
Yatsı
18:56
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿