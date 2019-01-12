Paralı Poşet Uygulaması Onların İşine Yaradı

Kilo İşi Poşetlerin Fiyatları Sorulmaya Başlandı

Uygulamayı Destekliyoruz

Uygulamanın Bizlere Etkisi Olacaktır

- Kilo işi poşet alımlarında artış meydana geldiTürkiye’de 1 Ocak’ta başlayan ücretli poşet uygulamasının ardından plastik poşet üretici ve satıcılarında kilo işi poşet alımlarında artış meydana geldi.’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında 1 Ocak 2019’dan itibaren Türkiye genelinde alışverişte kullanılan plastik poşetler ücretli olmaya başladı. Uygulama ile vatandaşlar bez ya da file torbaya yönlendirilirken uygulama ile atıkların olabildiğince engellenmesi ya da en aza düşürülmesi, ayrı ayrı toplanması ve geri dönüşümle enerji kaynağı haline getirilmesi amaçlanmakta.Plastik poşetlerin ücretli satılmaya başlanması ile poşet üreticisi ve satıcısı da bu durumdan etkilenmiş durumda. Uygulamayı destekleyen üretici ve satıcılar vatandaşların kendilerinden kilo işi ile poşet almaya başladığını ifade etti. 35 yıldır plastik poşet ve ambalaj ürünleri işiyle uğraşan Nuh Gündoğdu, plastik poşetlerin ücretli satılmasını yerinde bulduğunu söyledi. Toplumun bu konuda bilinçli olmadığı için poşetlerin sürekli sokaklara atıldığını ifade eden Gündoğdu, “Bu yüzden uygulamayı için olumlu buluyorum. Poşetlerin ücretli satılmaya başlanması şimdilik henüz bize etkisini göstermedi. Bizim kurumsal firmalara mal satışımız yok. Bu sefer tüketiciyle direkt temasta olacağımızı düşünüyorum. Vatandaş poşete 25 kuruş vermektense bizden gelip kilo işi ve poşetlerin adetinin fiyatının ne kadar olduğunu sormaya başladı. Biz de vatandaşlara bu konuda yardım ediyoruz. Vatandaşlar bu yöntemin karlı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden bizden poşet alımı başladı. Tüketici markete 25 kuruş para ödememek için bizlere geliyor. Bizim de poşet satışlarımız haliyle arttı” dedi.13 yıldır hem plastik poşet üreticisi ve satıcısı olan Göksel Çelik ise uygulamayı desteklediğini aktardı. Markette bir poşetle yapılabilecek işi 3-4 poşet ile halledilmeye çalışıldığını kaydeden Çelik, “Bu ilk önce bizim kendi kabahatimiz. Bir de markette küçük bir şey alsak bile kocaman poşet veriliyor. Bunu da marketlerin suçu olarak görüyorum. İsraf noktasında çok güzel bir uygulama. Ama eksik bir uygulama. Bu eksiklikler giderilirse ülkemiz adına çok güzel bir uygulama olacak. Hem satıcının hem üreticinin hem de tüketicinin bilinçlenmesi noktasında bu eksiklikler giderilirse çok güzel bir uygulama olacak” diye konuştu.Vatandaşların şimdilik ‘yastık altı’ diye tabir edilen poşetleri kullandığını belirten Göksel, “Bize olan etkisini biraz daha zaman geçtikten sonra göreceğiz tabi. Ancak bunun etkisi illaki olacaktır bize. Olmasını da bekliyoruz. Ellerindeki poşetler bittiğinde vatandaşlarımız markete gittiği zaman yanında poşeti yoksa haliyle bizlerden poşet almak zorunda kalacak” şeklinde konuştu.