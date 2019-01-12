Urfa'da Adliye Önünde Darbukalı Zurnalı Tahliye Sevinci

2 Dakikalık İlginç Kutlamaları Polis Tarafından Dağıtıldı

Vatandaşlar, Kahkahaya Boğuldu

- Tahliye olan sanığa yakınlarından ilginç karşılama- Adliye’de darbuka-zurna eşliğinde halay çekerek karşıladılarEdinilen bilgiye göre, bir sanık, duruşması görülmek üzere Şanlıurfa Adliye Sarayı’na getirildi. Duruşmada, sanık ve şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, beraat kararı verdi. Tahliye kararını duyan yakınları, adliye önünde darbuka-zurna eşliğinde halay çekti. Tahliye olan yakınlarını darbukalı zurna ile karşılamak isteyen sanık yakınları, yaklaşık 2 dakikalık ilginç kutlamaları sonrası polis tarafından uyarılarak dağıtıldı.İlginç kutlamayı cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşlar, kahkahaya boğuldu. Güldüren kutlama sonrası kadınların da içerisinde bulunduğu sanık yakınları, olaysız bir şekilde dağıldı.