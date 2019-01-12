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Bu haber 12 Ocak 2019 12:15:24 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Adliye Önünde Darbukalı Zurnalı Tahliye Sevinci

Şanlıurfa Adliye Sarayı’nda duruşması görülen sanığın, mahkemece tahliyesine karar verilmesi, yakınları tarafından ilginç bir şekilde kutlandı. Sanık yakınları, adliye önünde tahliye sevinçlerini darbuka-zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Urfa'da Adliye Önünde Darbukalı Zurnalı Tahliye Sevinci

- Tahliye olan sanığa yakınlarından ilginç karşılama
- Adliye’de darbuka-zurna eşliğinde halay çekerek karşıladılar

 

2 Dakikalık İlginç Kutlamaları Polis Tarafından Dağıtıldı

Edinilen bilgiye göre, bir sanık, duruşması görülmek üzere Şanlıurfa Adliye Sarayı’na getirildi. Duruşmada, sanık ve şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, beraat kararı verdi. Tahliye kararını duyan yakınları, adliye önünde darbuka-zurna eşliğinde halay çekti. Tahliye olan yakınlarını darbukalı zurna ile karşılamak isteyen sanık yakınları, yaklaşık 2 dakikalık ilginç kutlamaları sonrası polis tarafından uyarılarak dağıtıldı.

 

Vatandaşlar, Kahkahaya Boğuldu

İlginç kutlamayı cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşlar, kahkahaya boğuldu. Güldüren kutlama sonrası kadınların da içerisinde bulunduğu sanık yakınları, olaysız bir şekilde dağıldı.

 
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Urfa'da Adliye Önünde Darbukalı Zurnalı Tahliye Sevinci
Urfa'da Adliye Önünde Darbukalı Zurnalı Tahliye Sevinci
Şanlıurfa Adliye Sarayı’nda duruşması görülen sanığın, mahkemece tahliyesine karar verilmesi, yakınları tarafından ilginç bir şekilde kutlandı. Sanık yakınları, adliye önünde tahliye sevinçlerini darbuka-zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.
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