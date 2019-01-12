Urfa’ya Devlet Tiyatrosu Gelecek

-AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal,toplantıda söz alarak-Bölgeye devlet tiyatrosu için çalışma Başlatıldığını BelirttiKalkınma Akademisi’nin ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ün düzenlediği kahvaltı programına katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal Şanlıurfa ve bölge stratejileri hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu.Kalkınma Akademisi’nin düzenlediği kahvaltı proğramında Ocak ayı genel istişare toplantısının konukları AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal, , AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Ticaret Odası Eski Başkanı İsmail Demirkol, Kalkınma Akademisi Kurucu Başkanı Mahmut Barut, STK başkan ve üyeleri oldu. Toplantının gündemi, Türkiye’nin 2023 hedefleri üzerinde yoğunlaşırken, bu ölçekte Şanlıurfa ve bölge stratejileri hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal, sosyal hesabında yaptığı açıklamda şunları ifade etti; "Şanlıurfa'mıza TRT stüdyosu kurulması için ve Devlet Tiyatro'larının şehrimize gelmesi için de gerekli girişimleri yapıp memleketimizin değerlerini tanıtmak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi