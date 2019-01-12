Urfa’ya Devlet Tiyatrosu Gelecek

-Bölgeye devlet tiyatrosu için çalışma Başlatıldığını Belirtti
Kalkınma Akademisi’nin ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ün düzenlediği kahvaltı programına katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal Şanlıurfa ve bölge stratejileri hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu.
Kalkınma Akademisi’nin düzenlediği kahvaltı proğramında Ocak ayı genel istişare toplantısının konukları AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal, , AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Ticaret Odası Eski Başkanı İsmail Demirkol, Kalkınma Akademisi Kurucu Başkanı Mahmut Barut, STK başkan ve üyeleri oldu. Toplantının gündemi, Türkiye’nin 2023 hedefleri üzerinde yoğunlaşırken, bu ölçekte Şanlıurfa ve bölge stratejileri hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu.
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