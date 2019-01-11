​AK Parti Şanlıurfa İlçe Aday Tanıtım Toplantısı İptal Edildi

Yarın Yapılacaktı

Sağlık Sorunları Nedeniyle Ertelendi

-Ak Parti Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı İptal EdildiAK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde, AK Parti’nin Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adaylarını tanıtacak.31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Ak Parti Şanlıurfa aday tanıtım toplantısı 12 Ocak 2019 tarihinde AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşecekti.Edinilen bilgiler, yapılacak olan toplantının AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un sağlık sorunlarından dolayı ertelendiği yönünde oldu.