​Muhtarlığa Giden Şahıs Ölümden Döndü

Beyin Kanaması Geçirdi

Buzlu Zeminde Dengesini Kaybetti

Yoğun Bakıma Sevk Edildi

Çavuşoğlu: “Seçmen listelerine bakmak için muhtarlığa gitmiştim”

“Düştükten sonrakilerden haberim yok, ölü gibi hastaneye gelmişim”

“Çok şükür şu anda hiçbir şeyim yok”

“Eğer 5 metre daha ileride düşmüş olsaydım belki orada kalakalacaktım”

- Seçmen listesine bakmak için muhtarlığa giden apartman yöneticisi ölümden döndü- Buzda kayması sonucu başını sert zemine çarpan Ali Metin Çavuşoğlu:- “Düştükten sonra olanlardan haberim yok, ölü gibi hastaneye gelmişim”- “Eğer 5 metre daha ileride düşmüş olsaydım belki orada kalakalacaktım”Isparta’da oturduğu apartmanda yöneticilik yapan ve askıdaki seçmen listelerini kontrol etmek için ikamet ettiği mahallenin muhtarlığına giden 64 yaşındaki yaşlı adam, muhtarlık çıkışı kaldırımda ayağı kaymasıyla başını sert zemine çarparak yere düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdi. Muhtar ve beraberindeki bir vatandaş tarafından fark edilerek kurtarılan adam hastanede tedavi altına alındı.Yaşadığı olayın ardından ambulansla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde beyin anjiyosu operasyonu geçiren yaşlı adamın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Gülevler Mahalle Muhtarlığı önünde meydana geldi. Mahallede ikamet eden ve yaşadığı apartmanda yöneticilik yapan 64 yaşındaki Ali Metin Çavuşoğlu, sorumluluğundaki apartman sakinleri ve ailesinin seçmen listelerini kontrol etmek için Gülevler Mahalle Muhtarlığı’na gitti. Burada Muhtar Naci Ökten’i de ziyaret eden Çavuşoğlu, daha sonra apartmanın asansör aidatını ödemek üzere çarşıya gitmek isterken, muhtarlığın önündeki kaldırımda zeminin buzlu olması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.Düşmeyle birlikte başını sert zemine çarpan Çavuşoğlu’nun kısa süreli baygınlık geçirdiği ve dilinin boğazına kaçtığı öğrenildi.Çavuşoğlu’nun durumunu fark eden Muhtar Naci Ökten ve beraberindeki bir vatandaş, olayı 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çavuşoğlu’nu SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk ettiler. Burada acil olarak ameliyata alınan yaşlı adama beyin anjiyosu operasyonu yapıldıktan sonra yoğun bakım servisine sevk edildi. Yaklaşık 4 günden buyana hastanede tedavi altında bulunan Çavuşoğlu, durumunun iyileşmesi üzerine Beyin Cerrahisi Servisi’ne alındı.Yaşadığı olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Çavuşoğlu, “Seçmen listelerine bakmak için muhtarlığa gittim. Apartmandakilerin hepsine baktım, notlarını aldım. Muhtarlıktan çıktım. Önündeki 3-4 metrelik beton alanı geçtim. Yola atlarken, zeminde oluşan buzdan ayağım kaydı ve düştüm. Ben hiç farkında değilim, muhtar bey gelmiş, beni kaldırmış, ambulansa bindirmiş. Yaşlı bir amcayla ikisi kaldırmışlar beni ama hiç haberim yok olanlardan” dedi.Kendisini muhtar ve beraberindekilerin kaldırmaya çalıştığı esnada hiçbir şeyin farkında olmadığını ve daha sonrasında kötü bir halde hastaneye getirildiğini anlatan Çavuşoğlu, “Beni kaldırmaya çalıştıkları esnada hala, ‘Ben çarşıya gideceğim, asansör firmasında işim var, oraya gideceğim’ diyormuşum. Beni ambulansla buraya getirmişler haberim yok. Ölü gibi gelmişim buraya” diye konuştu.Şu anda sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve geçirdiği talihsiz kazada kendisinin acil şekilde tedavisinin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Çok şükür şu anda hiçbir şeyim yok. Burada tetkikler yaptılar. Çok şükür baloncuk falan çıkmadı, ondan kurtulduk. Beyin anjiyosu oldum. Hasılı, büyük bir kaza atlatmışım. Şimdi çok şükür iyiyim, Allah bundan kötü etmesin. Benim kurtarılmamda ve buraya getirilmemde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim.”“Muhtar olmasaydı ben bitmiştim” diyerek sözlerini sürdüren Çavuşoğlu, “Eğer ben 5 metre daha ileride düşsem, muhtar beni görmeyecek ve ben belki orada kalacaktım. Bir de o var. Getirenden ve götüren herkesten Allah razı olsun. Hayatımı kurtardılar, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Çavuşoğlu’nun hastanedeki yataklı tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.