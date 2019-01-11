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Bu haber 11 Ocak 2019 21:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Nüfus Müdürlüğünden Uyarı, Hafta Sonu Da Hizmet Verilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, merkezi veri tabanında yapılan inceleme neticesinde “yerleşim yeri adres kaydı” olmayan 363 bin 555 vatandaşın olduğunun tespit edildiğini belirtti.

​Nüfus Müdürlüğünden Uyarı, Hafta Sonu Da Hizmet Verilecek

-Nüfus Müdürlüğü Uyardı
-Adresiniz kayıtlı değilse

 

Yüzbinlerce Vatandaş Tespit Edildi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleştirilen yerleşim yeri adresleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce merkezi veri tabanında tutulmaktadır. Bu veriler, seçmen askı listelerinin oluşturulması, okul kaydı, tebligatların gönderimi gibi pek çok kamu hizmetinin yürütülebilmesi için kanunlar dâhilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulmaktadır. Merkezi veri tabanında yapılan inceleme neticesinde 'yerleşim yeri adres kaydı' olmayan 363 bin 555 vatandaşımızın olduğu tespit edilmiş, bu kapsamdaki vatandaşlarımızın oy kullanma noktasında sorun yaşayabileceği değerlendirilmiştir" denildi.


 

Hafta Sonu Çalışacak

Açıklamada, "Bu itibarla gerek seçimlerde, gerekse diğer kamu hizmetlerine ulaşmada sorun yaşanmaması için GSM bilgilerini paylaşan 185 bin 690 vatandaşımıza ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek adres bildiriminde bulunmaları yönünde kurumumuz tarafından SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla ilçe nüfus müdürlükleri hafta sonu çalışacaktır" ifadelerine yer verildi. 
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​Nüfus Müdürlüğünden Uyarı, Hafta Sonu Da Hizmet Verilecek
​Nüfus Müdürlüğünden Uyarı, Hafta Sonu Da Hizmet Verilecek
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, merkezi veri tabanında yapılan inceleme neticesinde “yerleşim yeri adres kaydı” olmayan 363 bin 555 vatandaşın olduğunun tespit edildiğini belirtti.
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