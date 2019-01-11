Yakalanacağını Anlayınca Çocuğunu Bırakıp Kaçtı

-Küçük çocuğa Zabıtalar sahip Çıktı
Samsun Büyükşehir Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İlkadım ilçesinde bulunan birçok camide başta yabancı uyruklu dilenciler olmak üzere vatandaşların duygularını sömüren dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. 10 kişilik ekip, cami avlularında ve çevresinde çocuklarıyla birlikte dilenen dilencileri tespit etti.
5 Yaşındaki Çocuğunu Yol Ortasına Bırakıp Bırakıp Kaçmaya ÇalıştıEkiplerin dilencileri yakaladığı sırada da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Ekipleri uzun süre peşinden koşturan yabancı uyruklu bir kadın dilenci, yakalanacağını anladığı sırada 5 yaşındaki kız çocuğunu yol ortasına bırakıp kaçmaya çalıştı. Ekiplerce kısa sürede yakalanan kadın dilenci zabıta aracına bindirilirken yol ortasında ağlayan küçük kız çocuğunu ise zabıta ekipleri kucağına alarak "Korkma kızım" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.
Yine ekiplere zorluk çıkaran bir başka kadın dilenci ise kendini ilginç bir şekilde savundu. Ekiplerin kendisini aldığı sırada kadın dilencinin "Bugün dilenmeye çıkmadım ki, en çocuğumu özel eğitime getiriyorum" demesi ise dikkat çekti.
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